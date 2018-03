Pinlig besparelse løser sig selv

Roskilde Kommune har penge til overs fra sidste år, og derfor kan man nu komme uden om en ubehagelig besparelse. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 21. marts 2018 kl. 12:47 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mange hovedbrud er der opstået en løsning på, hvordan Roskilde Kommune kommer uden om at lade børn og udsatte trækkes med en ekstrabesparelse på 4,1 millioner kroner.

Besparelsen har været en ubehagelighed for politikerne, siden det stod klart, at kommunen ved en fejl var kommet til at undlade prisfremskrivning af specialundervisning og handicapområdet og derfor måtte finde pengene et andet sted.

Halvdelen af ekstrabesparelsen på i alt 8,2 millioner kroner blev fordelt ud over hele kommunen. Skole- og børneudvalget samt beskæftigelses- og socialudvalget fik til opgave at spare resten, men det ville de ikke tage på sig og sendte aben videre til økonomiudvalget. Her fandt politikerne i går en bekvem udvej, da Roskilde Kommunes regnskab for sidste år blev gjort op.

- Regnskabet viser, at der bliver overført penge fra sidste år, og det er nok til at neutralisere besparelsen, uden at det går ud over andre, siger borgmester Joy Mogensen (S).