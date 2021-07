Pigtrådsmusik i Skolegade

Man kan få en fornemmelse af musikken og stemningen fra dengang, hvis man tager til koncert foran Odd Fellow Palæet i Skolegade på lørdag 24. juli mellem klokken 11 og 14. Her kommer bandet The Mean Beat og giver lyden fra dengang. De ved hvordan det skal lyde, for med i gruppen er Steen Bergstrøm, som i 60'erne var med i datidens største og mest kendte gruppe The Hitmakers, der havde flere hits blandt andet med Stop The Music.