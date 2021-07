Piger fanget på sminkerov

Vipper og makeupfjerner kan åbenbart være så tillokkende størrelser, at to piger på 16 og 17 år søndag eftermiddag gjorde sig til butikstyve for at få fingre i dem.

Den gik dog ikke, da de blev opdaget i Føtex ved Roskilde Station og blev anmeldt for at stjæle for et samlet beløb på 129 kroner. Der var ingen længere søforklaringer fra de to piger, som begge erkendte tyveriet, men de slap selvfølgelig ikke for, at både forældre og de sociale myndigheder blev underrettet af politiet.