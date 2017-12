I november kunne Roskilde Pigefodbolds dygtige U13-hold fejre en sæson med lutter sejre. Klubben har længe savnet et klublokale, men har nu fået lov til at bruge Himmelev Hallens cafeteria, når de skal mødes før og efter træning og kampe.

Pigefodbold i cafeteriaet

Roskilde - 12. december 2017 kl. 11:25 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På sit seneste møde vendte kultur- og idrætsudvalget endnu engang problematikken omkring Roskilde Pigefodbold, som oprindelig var en udbrydergruppe fra Himmelev-Veddelev Boldklub, men siden har vokset sig til en stor forening.

Roskilde Pigefodbold deler grønsvær med Himmelev-Veddelev Boldklub, men klubben har stadig ikke sit eget klublokale. Derudover har Roskilde Pigefodbold også begrænset plads til opbevaring.

- Det er sådan, at de har fået Himmelev Hallens cafeteria. Roskilde-Hallerne har fået malet og sat en glasdør op, så det er et lysere rum, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Birgit Pedersen (SF) og oplyser, at klubben har fået nøgler, så de kan komme ind og ud af cafeteriaet, når der er behov for det.

Formand for Roskilde Pigefodbold Ken Johannesson bekræfter, at klubben fremover kan bruge cafeteriaet, men han påpeger, at det stadig ikke er et rigtig klublokale.

