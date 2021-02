Både Venstre og Socialdemokratiet har spurgt til muligheden for, at kommunen rykker ind i den nu lukkede selvejende institution Dyssegården i Ågerup. Det er uvist, da kommunen ikke har været i kontakt med ejerne. Foto: Lars Kimer

Piben har fået en anden lyd om pladsmangel i Ågerup

Roskilde - 13. februar 2021 kl. 16:34 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er ikke helt opgivet at få flere institutionspladser i Ågerup, hvor børnene skal til at køres i bus fra Børnehuset Elverhøj til udflytterbørnehave i den tidligere Klub Engen i Jyllinge.

Den løsning sagde byrådet for god for på seneste byrådsmøde i januar, hvor skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) stod på mål for busbørnehaven trods forældremodstand.

Nu har selvsamme formand, sammen med partifællen Morten Gjerskov, spurgt forvaltningen til muligheden for at overtage den nu lukkede selvejende institution Dyssegården, der kortvarigt nåede at ændre navn til Skovdalen.

Den mulighed er der ikke noget svar på endnu, da ejendommen er privat ejet, og kommunen ikke har været i kontakt med Landsforeningen Danske Daginstitutioner, som har luftet tanker om at åbne en ny privat institution.

Har hængt i bremsen Venstres Jacob Søegaard, der selv bor i Ågerup, spurgte den 15. og 19. januar til samme mulighed. Det undrer ham, at Socialdemokratiet nu rører på sig efter mere eller mindre at have fejet problemet af banen i byrådet.

- Jeg er egentlig rystet over, at de spørger om det samme, jeg spurgte om for tre-fire uger siden. Formanden har hængt i bremsen, for hvorfor har man ikke gjort noget før? For mig at se er det, fordi der pludselig er kommet meget modstand, og så begynder man at kigge på det. Formanden har simpelthen siddet på hænderne i denne her sag, og det påvirker så mange forældre herude, siger venstremanden.

Andre muligheder Hvis ejerne er interesserede i at sælge eller udleje, kan byrådet beslutte at genåbne børnehuset og afhjælpe manglen på kommunale pasningspladser i Ågerup.

Det håber Jacob Søegaard, så byens børn kan blive passet lokalt, men borgmesterpartiets ageren undrer ham.

- For 14 dage siden var det klokkeklart, at det ville man ikke gøre noget ved. Nu vil man pludselig gerne. Det er selvfølgelig meget positivt, men måske skulle man have udvist rettidig omhu, siger han og tilføjer, at man kan opstille pavilloner til børnehavebørn ved Klub Impulsen, hvis det ikke lykkes at rykke ind i det lukkede børnehus.

Det vil også betyde, at Engen i Jyllinge i stedet kan bruges til at skaffe flere pladser til Jyllinges børn. For ud over at forældre i Ågerup må køre udenbys for at få passet deres børn, er der også overbelagte daginstitutioner i Jyllinge og Gundsømagle.

Nemt nok at spørge Ifølge Morten Gjerskov (S) er der ikke noget, der har ændret sig, siden partiet nu spørger til Dyssegården efter at have bakket op om udflytterordningen for børn i Ågerup.

- Det er en glimrende løsning, men vi prøver også at se på, hvad der ellers er af muligheder, siger han og peger også på, at det er et led i at løse pladsmangel i flere af kommunens nordlige distrikter.

Men hvorfor stiller socialdemokraterne nu samme spørgsmål, som Venstre gjorde for snart en måned siden? Og som hele byrådet har fået svarene på.

- Det er nemt nok at sige, at noget ikke virker, men det er betydeligt sværere at sige, hvad der så virker. Det nytter ikke noget bare at stille spørgsmål, man skal også stille forslag til, hvad der skal gøres, siger Morten Gjerskov, der endnu ikke er nået frem til det svar.

