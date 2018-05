Se billedserie Inden længe skal der løbes stærkt hos landmand Peter Rytter Mølgaard. Inden sæsonen er omme, har han leveret cirka 400 tons kartofler og en hulens masse andre grøntsager til lokale supermarkeder, sine to jordbærtelte og ikke mindst gårdbutikken hjemme ved Kirkerup. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Peter skulle leve af malkekvæg - nu har han jordbærtelte, gårdbutik og dyrker kartofler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter skulle leve af malkekvæg - nu har han jordbærtelte, gårdbutik og dyrker kartofler

Roskilde - 19. maj 2018 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Peter Rytter Mølgaard har hele livet vidst, at han nok skulle være landmand. På forældrenes gård ved Veksø stod der dog omkring 140 stykker malkekvæg, og derfor lå det i kortene, at Peter Rytter Mølgaard nok skulle blive mælkebonde, eller når der blev tænkt vilde tanker, så måske kødkvæg.

Men på landsbrugsskolen kom han til at tage et kursus om kartoffeldyrkning, og så var »skaden« sket. For nogle år siden købte han og fru Janne en ejendom ved Kirkerup, og så skulle der dyrkes kartofler. Til at begynde med gik det lidt trægt. De store butikker hentede helst deres grøntsager på Grønttorvet. Men de sidste par år er der sket noget.

- Det er gået virkelig stærkt de sidste par år. Nu har jeg 32 hektar med kartofler, og jeg leverer direkte til Kvickly i Jyllinge og Føtex i Frederikssund, Ølstykke og de to i Roskilde, forklarer han til DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Vi sparker dæk på kartoffeloptageren, som er ved at komme op i gear. De første nye kartofler tog den op for cirka 10 dage siden. Bare 300 kilo om dagen.

- Når vi er i højsæsonen, så henter vi 30 ton kartofler op hver dag, fortæller han, mens vi går mellem kartoffelrækkerne.

Jordbærtelte er kommet til - et i Østrup og et ved brandstationen på Vindingevej i Roskilde - og ud over Peter, hans kone Janne og deres to piger, Cecilie og Caroline på 10 og syv år, så beskæftiger gården fem mand og et par piger i jordbærteltene, som åbnede for en uge siden.

- Vi har jo ikke jordbær endnu, men der går næppe meget mere end en uge, før de er her, siger han.

På gården på Kirkerupvej 30 er der naturligvis også en gårdbutik. Den fylder Peter med sine egne varer suppleret med lidt andet godt som most og honning. Men i sæsonen er der både kartofler, ærter, jordbær, asparges, rabarber, porre, rødbeder og æg fra gårdens 200 høns året rundt.

- Det første år tænkte vi ikke på en gårdbutik. Vi havde sådan en lille stand ved vejen. Hvem kommer dog forbi her ud over dem, der skal i kirke om søndagen, og de folk som kører efter fugletårnet på modsatte side af vejen? Men det gik helt amok. Vinteren efter skyndte vi os at indrette gårdbutikken. Den kan vi ikke undvære. Det er blevet en livsstil at sludre lidt med de mange, som kommer forbi butikken, forklarer han.