Peter Fischer-Møller stopper som biskop

Bispeboligen i Det kongelige Palæ kommer i den nærmeste fremtid til at stå tom. Biskop Peter Fischer-Møller flytter sammen med sin kone Bente Munk i bofællesskab med deres søn og svigerdatter og deres tre børn. Familierne købte sammen et hus for seks år siden.