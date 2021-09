Personalet på Garbo får ros fra Midt- og Vestsjællands Politi for at reagere, da de fattede mistanke om, at en ung mand ikke viste sit eget kørekort og dermed løj sig ældre. Foto: Lars Ahn Pedersen

Personale på Garbo genkendte lånt kørekort

Roskilde - 27. september 2021

Hvis man låner et kørekort for at snyde sig ind på et diskotek, så er der et par ting, man skal huske. Det må en 17-årig ung mand fra Roskilde sande. Lørdag troede han ellers, at han var i fuld gang med en sjov aften på Garbo.

Personalet fik dog mistanke om, at han ikke var fyldt 18 år, selv om han købte alkohol, og kontaktede politiet klokken 20.17.

Den unge mand var en del af en gruppe, og personalet havde krævet at se dokumentation for deres alder. Her viste den 17-årige et kørekort på en anden ung mand, som er over 18 år.

Lige den 18-åriges navn genkendte personalet, da vedkommende på et tidligere tidspunkt har været involveret i en hændelse på Garbo. Desuden havde personalet hørt andre omtale den 17-årige med et andet navn end navnet på kørekortet.

En patrulje kiggede derfor forbi Garbo og konstaterede, at den 17-årige lovligt kunne være gæst på Garbo til klokken 23, men selvfølgelig ikke måtte købe alkohol.

Men den 17-årige var i besiddelse af et kørekort tilhørende en 18-årig mand fra Egedal kommune og blev derfor sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om misbrug af et ægte dokument over for personalet på diskoteket. Han kan nu se frem til at høre nærmere fra politiet i anledning af dette misbrug af en andens kørekort. Den 17-åriges værge er underrettet om sagen.

Politiet undersøger også den 18-åriges udlån af sit kørekort. Kørekortets ejer var nemlig til stede på diskoteket og fik sit kørekort udleveret.