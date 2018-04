Persillepigen efter brand: Sådan ser der ud i butikken

Signe Fauerholdt, ejer af butikken Persillepigen på Stændertorvet, måtte lørdag aften konstatere, at hendes nyåbnede butik var blevet ramt af en brand. Det er ikke første gang, det er sket for Signe Faurholdt. Da butikken lå på en gård i Glim for over 10 år siden, blev den også ramt af brand. Der var dog optimisme at spore hos Persillepigen trods branden, hvor det stadig er muligt at købe frugt og grønt uden foran butikken.