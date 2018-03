Helle Flindt-Rasmussen fra Viby deltog i programmet »Danmarks bedste portrætmaler« på DR1. Selv om hun ikke fik tegnet sig til en finaleplads, glæder hun sig over, at svømmeren Pernille Blume valgte hendes portræt ud af tre mulige. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Pernille Blume valgte Helles portræt

Roskilde - 09. marts 2018 kl. 16:41 Af Britt Nielsen

Helle Flindt-Rasmussen fra Viby deltog torsdag aften i programmet »Danmarks bedste portrætmaler« på DR1.

Selv om hun ikke gik videre til finalen, glæder hun sig over, at OL-svømmeren Pernille Blume valgte hendes portræt ud af tre mulige.

- Jeg synes, jeg ligner rigtig meget mig selv, sagde Pernille Blume, da hun så Helle Flindt-Rasmussens blyanttegning af sig selv.

Svømmeren lagde blandt andet vægt på, at hun så feminin ud på tegningen.

De to andre portrætter var henholdsvis et meget surrealistisk billede og et maleri i akryl

- Det gør mig rigtig glad, at Pernille Blume vælger min tegning. Det er jo en anerkendelse af mig og mine evner, sagde Helle Flindt-Rasmussen i programmet og viste tydeligt, at hun blev glædeligt overrasket over at blive valgt.

Dommerpanelet mente dog, at tegningen manglede lidt kant og var for meget et glansbillede. Derfor gik tegningen af Pernille Blume ikke videre til finalen.

Der blev også lavet tre portrætter af skuespilleren Waage Sandø i programmet, og det var et af dem, dommerne valgte som programmets bedste og gav kunstneren bag en billet til finalen.

