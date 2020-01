58 almennyttige boliger tegner til at være på vej i Gundsømagle nord for arealet ligger hundeskoven i Gulddysse Skov og vest for er det byens industrikvarter.

Perfekt med hund: 58 nye almennyttige boliger i støbeskeen

Roskilde - 30. januar 2020 kl. 06:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

58 ny almennyttige boliger ser ud til at finde vej til Gundsømagle nord for Roskilde på et areal, som tidligere var udlagt til blandt bolig og erhverv.

Arealet, der skal bygges på - hvis ellers lokalplanfoslaget vedtages - ligger mellem Holmevej og Gulddysse Skov, og en del af boligerne vil nærmest få byens hundeskov i »baghaven« med indgang til hundeskoven lige ved døren. Andre vil blive nærmeste naboer til byens erhvervsområde. I begge sider af området vil der fra Holmevej være adgang til Gulddysse Skov.

I dag er der allerede en sti fra Holmevej og til en indgang til hundeskoven. Den sti bevares, og der kommer en ny på modsatte side mod erhvervsområdet, hvor der også etableres et grønt bælte for at skille boliger og erhverv ad. I den del af området ligger der allerede i dag en lille sø. Den er beskyttet, så den bliver der ikke pillet ved.

Adgangsvejen til området kommer til at ligge på østsiden, og ifølge lokalplanforslaget kan den vej - skulle der blive behov for det - bruges som adgangsvej til yderligere bebyggelse på østsiden af de nye almennyttige boliger, som i øvrigt står til at få navnet Sømmes Vænge.

Det er planen, at der skal etableres halvanden bilparkeringspladser per bolig. Der bliver også etableret to cykelparkeringspladser per bolig.

Hvor store boligerne bliver, er lidt svær at svare på. Kommunen kalder dem »små af varierende størrelse,« og det er kommunens tanke, at boligerne skal være med til at afhjælpe den store efterspørgsel der er i Roskilde Kommune efter mindre boliger. Det betyder formentlig, at de mindste boliger bliver omkring 60 kvadratmeter. Langt de fleste af boligerne forventes at blive omkring 90 kvadratmeter. Kommunen slår i planforslaget fast, at ønsket om flere små boliger også findes i Gundsømagle. Spørgsmålet er så, om de nye boliger opfylder de mange husejere i områdets lyst til at fraflytte ejerboliger og i stedet flytte ind i lejeboliger, som Boligselskabet Sjælland kommer til at bygge.

Lokalplanforslaget har nummer 682 er i høring frem til den 17. marts. Kommunen forventer ikke at holde borgermøde om lokalplanen.