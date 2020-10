Foto: Per Christensen

Himmelev Dyreklinik har haft ubudne gæster. Foto: Per Christensen

Pengeskab og medicin stjålet fra dyreklinik

Et ukendt antal medicinæsker, formentlig med dyremedicin, blev stjålet, da der natten til fredag blev begået indbrud i Himmelev Dyreklinik på Byleddet i Roskilde.

Gerningsmændene slæbte også et helt pengeskab på 40 centimeter i bredden og højden med sig ved indbruddet, hvor de kom ind ved at knuse en rude til personalerummet med et koben.