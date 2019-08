Venstre-leder Jette Tjørnelund vil gerne være med til hårde prioriteringer på kommunebudgettet for i år, så det ikke bliver endnu værre næste år.

Pengekassen skal lappes inden stor spareøvelse

Roskilde - 22. august 2019 kl. 14:12 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vedtagne budget for indeværende år ser ikke ud til at holde vand, og derfor er der behov for at foretage en økonomisk opbremsning, som borgmester Tomas Breddam har indkaldt forligspartierne til drøftelse om.

Læs også: Roskildes budget for i år holder heller ikke vand

Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund, erklærer sig klar til at tage de nødvendige prioriteringer for, at budgettet kommer i balance igen.

- Jeg synes ikke, vi skal udelukke nogle muligheder, men vi er ret sent på året, så driftsjusteringer har svært ved at få fuld effekt. Udskydelser af anlæg kan derimod lige tage toppen af de udfordringer, vi har, så vi ikke behøver at gå så hårdt til velfærdsområdet, siger hun.

Forude venter langt værre forhandlinger om næste års budget, hvor der skal spares 126 millioner kroner. Det nye kig på årets budget skal ifølge borgmesteren ikke ses som, at der bliver taget forskud på den øvelse, men den gør det ikke mindre vigtigt at have mest mulig klarhed over den økonomiske situation.

Jette Tjørnelund ser borgmesterens indkaldelse som, at alvoren er gået op for borgmesteren og Socialdemokratiet, efter blandt andre Venstre har råbt vagt i gevær i forhold til den synkende beholdning i kommunekassen.

- Det er i hvert fald tegn på, at de nu har indset, at det er alvorligt. Det at vi får oplyst, at der nu er større risiko for, at vi får sanktioner på budgettet, viser også sagens alvor. I de tidligere år har vi kunnet tage sådan nogle uforudsete udgifter af kassebeholdningen, men når der nu er lavvande, kommer sådan nogle udfordringer til at slå meget hårdere på velfærdsområdet, siger hun.

De sanktioner, som forvaltningen har gjort opmærksom på risikoen for, gælder hvis kommunerne samlet set ikke overholder aftalen, og den situation er kommet tættere på.

