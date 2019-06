Antoinette Helbing, som her ses sammen med Ole Birger Hansen i Aaben Dans-forestillingen »Ai - Ai - Ai«, er en af de fire koreografer, som egnsteatret vil hjælpe på vej i udviklingsprogrammet Aabent Rum. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Penge til danseteater får ben at gå på

Aaben Dans i Roskilde fik i sidste måned uventet tildelt 1,7 millioner kroner i forbindelse med forårets scenekunstforlig.

Nu er egnsteatret kommet frem til, hvad pengene skal bruges til. På forhånd var det et krav, at beløbet skulle øremærkes til udvikling, og det sker blandt andet gennem udviklingsprogrammet Aabent Rum og Aabent Laboratorium.

I Aabent Rum har Aaben Dans inviteret fire unge koreografer til at arbejde hos teatret i Roskilde i efteråret 2019 samt hele 2020.

Georgia Kapodistria, Antoinette Helbing samt Anna Lea Ourø og Amalia Kasakove får mulighed for at udvikle deres koreografiske sprog, så de kan bringe deres kunstneriske virke til et nyt niveau. Publikum bliver løbende inviteret ind til at se visninger og tale med koreograferne om deres arbejde. Nye kunstnere vil blive inviteret til at være en del af Aabent Rum i 2021 og 2022.

Aabent Laboratorium gennemføres i samarbejde med HAUT, der er scene, værksted og producent for nye generationer af scenekunstnere og baseret i København. Aaben Dans og HAUT vil sammen kuratere unge koreografer og dansere til tre Aabent Laboratorier i efteråret 2019, foråret samt efteråret 2020. Der vises forskellige mindre, gratis forestillinger på samme aften, og publikum har mulighed for at tale med kunstnerne bagefter.

Derudover bliver der råd til en co-produktion med performancegruppen CoreAct i form af forestillingen »Jordnær«, der får premiere under Swop-festivalen i 2020. I støbeskeen er også en co-produktion med Danseteatret Next Door project med danseaktiviteter, der kommer ældre medborgere til gode på plejehjem i 2021, udvikling af pædagogiske danseaktiviteter i skolerne, nye aktiviteter for unge under Swop-festivalen og endelig udvikling af Aaben Dans' digitale kommunikation.

- Vi er utroligt glade for muligheden for at kunne sætte så mange udviklingstiltag i gang. Timingen er perfekt i forhold til vores kommende sambyggeri med Roskilde Festival og Råstof Roskilde. Vi tager hul på fremtiden ved at investere i talenter, nye samarbejder, nye aktiviteter og udvikling, siger Lisbeth Klixbüll, direktør for Aaben Dans.

