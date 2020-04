Artiklen: Penge afsat til at overdække varegård

Ændringen af Sortebrødre Plads fra stor parkeringsplads til et sted bebygget med boliger og butikker er kommet et skridt videre, efter at plan- og teknikudvalget i Roskilde Kommune har frigivet fem millioner kroner.