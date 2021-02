Se billedserie Roskilde Penderklub har fundet seks nye til at sikre at Roskilde bliver et endnu bedre sted at pendle fra og til. Fremover er det Dorthe Hennecke, som står for arbejde med køreplanerne og DSB. Foto: Lars Kimer

Pendler du fra Roskilde, så er det her vigtigt: Meld dig ind i pendlerklubben, det er kun et »like«

Roskilde - 02. februar 2021 kl. 12:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det er mange tusinde togrejsende, som tager toget til eller fra Roskilde Station hver dag faktisk omkring 28.800. De mange mennesker er dog ikke til at se på facebookgruppen Roskilde Pendlerklub, som er det, der er talerør for de mange pendlere, over for DSB.

Sølle 345 mennesker har fundet gruppen Roskilde Pendlerklub og valgt at give deres mening til kende.

- Det er ikke mange mennesker, desværre. Vi gør, hvad vi kan, for at få folk til at like gruppen på facebook. Man skal ikke have penge op af lommen. Men er man med, så er det stedet, hvor vi samler vores erfaring sammen og går videre til DSB med vores ønsker, siger talsmand Danny Pedersen.

Danny Pedersen er netop gået af som pendlertalsmand. Det skabte en krise i pendlerklubben, som var i fare for at miste deres direkte talerør til DSB.

Afgangen af Danny Pedersen har dog betydet, at hele syv pendlere nu har fundet sammen i en styregruppe - og Danny Pedersen fortsætter i den forbindelse som pressekontakt.

Dorthe Hennecke har fået ansvaret for at tale køreplaner med DSB. Hannecke var også pendlertalsmand tilbage i 00'erne, Line Støving vil gerne arbejde med bedre cykelparkering og mere rettidighed på eftermiddagstogene, som er meget væsentligt for de mange pendlere, der skal hjem og hente børn. Steen Grode tager sig af pendlerklubbens facebookside »Roskilde Pendlerklub«, hvor du altså kan melde dig ind så du kan hjælpe gruppen med at have den bedste viden om pendlersituationen til og fra Roskilde Station. Marianne Bjørnlund holder øje med intercitytogene til Fyn og Jylland. Endelig er Gudrun Beyer Paulsen, Lisa Sonesson og Simone Larsen kommet med i styregruppen.

- Det er rigtig dejligt med en bred vifte af folk og kompetencer, hvis vi skal styrke pendlingen til og fra Roskilde, siger Danny Pedersen.