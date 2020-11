Se billedserie Det eksisterende Lindegården ved Boserupvej overfor Sct. Hans skal rives ned og bygges om til flere mindre enheder samt boliger.

Patienter er: Fine i Roskilde og farlige i Viby

Roskilde - 26. november 2020 kl. 03:18

Gennem utallige år har folk Roskilde levet fint med, at hundreder af psykiatriske patienter fra Sct. Hans og tilstødende institutioner er færdedes mere eller mindre frit rundt om i byen. Men hvis 35 nu skal flytte fra Lindegården og ud i den mindre stationsby Viby, så bliver det pludseligt betydeligt farligere.

Sådan fremgik det af debatten, da et flertal i Roskilde Byråd onsdag gav grønt lys for en stor helhedsplan i den østlige del af Viby samt en lokalplan. Den åbner for mange hundrede nye boliger, plus det nævnte bosted, hvor Københavns Kommune vil anbringe 35 af de bedst fungerende patienter fra det eksisterende Lindegården.

For at sende planerne i den nuværende form videre til offentlig debat stemte et stort flertal bestående af S-DF-K-El-SF og R.

Derimod ønskede Venstre, LA og Ramsøs tidligere socialdemokratiske borgmester Poul Lindor tilføjet forskellige udtalelser om, at de var imod et psykiatriske bosted med denne placering eller sammensætningen af boligtyper i det kommende byggerier ved Viby.

Boliger tæt på naturen

Formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting (S) fremhævede fordelene ved at placere nye boliger tæt på grønne områder. En del af planen betyder også, at Skensved Å, der starter her, skal fritlægges og ikke længere gememes væk i rørene.

- Gennem mange år har jeg og familien med børn levet meget tæt på Sct. Hans og set mange af patienterne herfra komme forbi. Men det har aldrig været kedeligt, og dem, der nu skal være i Viby, er jo frivilligt på bostedet.

Børsting mente samtidig, at de kommende byggerier vil give en fin blanding af ejerboliger, almene bolige og private udlejningslejligheder i Viby-området.

Flere parcelhuse

Venstres leder i byrådet Jette Tjørnelund var positiv overfor udbygningen ved Viby. Men hun mente, at sådan et bosted for psykiatriske bosted slet ikke burde ligge i et mindre samfund.

Samtidig kritiserede hun planerne for at give for lidt plads til nye parcelhuse og skabe en overvægt at almene boliger, hvilket efter hendes opfattelse kan skabe social ubalance og gøre et område mere økonomisk udsat.

Den radikale Jeppe Trolle støttede udbygningsplanerne, så flere kunne få mulighed for at leve mere grønt og tæt på naturen i området.

Ændrer forudsætninger

Den mangeårige socialdemokratiske borgmester i både Ramsø og Roskilde, Poul Lindor, mente, det var forkert at placere bostedet i sådan et område, hvor beboerne for mange år siden var flyttet ind under helt andre forudsætninger.

Derimod kunne han godt støtte planernes overordnede mål om mange mindre boliger, deraf en stor andel med almennyttige.

Lars-Chr. Brask (LA) var enig med Lindor i hans indvending imod det psykiatriske bosted.

40 år ved Sct. Hans

Henrik Stougaard fra Enhedslisten mente, at planerne ville skabe en udmærket udvikling i Viby-området:

- Jeg har selv boet næsten år tæt på Sct. Hans og levet udmærket med det. Patienterne er ufarlige og udgør kun et festligt indsalg gadebilledet.

Socialdemokratiets ordfører Gitte Kronbak kritiserede Venstre og Tjørnelund for at at stemple almene boligere som nogle, der gør et område økonomisk sårbart.

Merete Dea Larsen havde forståelse for betænkelighederne hos Viby-beboere, men hun ønskede planerne til offentlig høring, så flere kendsgerninger kunne komme frem.

Den nyomvendte SF'er Torben Jørgensen mente, det var en god plan at få opført mange nye boliger ved Viby.

- Nu glæder vi os til at få en dialog med borgerne, sagde han.

Bent Jørgensen (V) mente, det var vigtigere med med en sagkyndig rapport om at placere bostedet i Viby fremfor at stole på enkelte byrådsmedlemmers 'mavefornemmelser' som naboer til Sct. Hans.

