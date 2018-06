Den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen blev indført 25.november sidste år. Foto: Tomas Revsbech

Send til din ven. X Artiklen: Patient-tilsyn tjekker Sundhedsplatformen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Patient-tilsyn tjekker Sundhedsplatformen

Roskilde - 07. juni 2018 kl. 09:06 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Har patienternes sikkerhed og helbred lidt under, at Region Sjælland og Region Hovedstaden har indført det elektroniske patientjournal-system Sundhedsplatformen?

Det spørgsmål vil Styrelsen for patientsikkerhed nu undersøge nærmere, skriver Politiken.

Styrelsen skal besøge ledelsen i region Sjælland samt et endnu ikke udpeget sygehus i regionen i løbet af juni måned. Her skal folk fra styrelsen blandt andet se på nogle patientjournaler for ved selvsyn at konstatere, om indførelsen af Sundhedsplatformen har givet risikable forhold for patienterne eller ej.

- Vi tager derud for at få en snak med ledelsen, og fordi vi gerne vil have demonstreret nogle ting ved brugen af Sundhedsplatformen i praksis, siger Anette Lykke Petri, overlæge og chef for Tilsyn Øst i Styrelsen for Patientsikkerhed, til Politiken.

Region Sjælland og Region Hovedstaden er allerede under skærpet overvågning af Styrelsen for patientsikkerhed. Men indtil videre har der ifølge tilsynet ikke været grund til at udstede påbud, fordi regionerne arbejder »konsekvent på at løse og rette problemer«. Samtidig har der endnu ikke kendskab til tilfælde, hvor patienter har lidt direkte skade på grund af Sundhedsplatformen, der blandt andet er kritiseret for at være langsommelig og bureaukratisk opbygget af læger og sygeplejersker.