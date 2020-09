Se billedserie Lørdag gik Sagafjord på grund ud for Veddelev Havn. Det skyldtes en menneskelig fejl og resulterede i, at 63 passagerer måtte evakueres. Foto: Britt Nielsen

Passagerer evakueret: Derfor gik Sagafjord på grund

Roskilde - 07. september 2020 kl. 13:06 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

63 passagerer samt personale måtte evakueres, da Sagafjord lørdag stødte på grund ud for Veddelev Havn.

- Det var en menneskelig fejl, siger direktør for Sagafjord, Niels Parsner og forklarer, at skibet kom på den forkerte side af en af de markeringer, der er på fjorden.

Derfor kom skibet ind på for lavt vand og gik på grund. Ingen ombord på skibet kom til skade i forbindelse med grundstødningen.

Må ikke ske igen Det er godt to år siden, Sagafjord sidst gik på grund. Dengang var det lidt nord for Elleore.

Siden er der blevet lavet indsatser på Sagafjord for, at det ikke skulle ske igen. Men et par af indsatserne skal nu genopfriskes.

- Det må ikke ske igen, siger Niels Parsner, som har ros til Roskilde Brandvæsen i forbindelse med evakueringen.

- De er godt nok dygtige. En del af vores gæster er jo ikke godt gående, siger Niels Parsner.

Flere tilkaldte både hjalp med at transportere passagererne ind til Veddelev Havn, hvorefter en bus sørgede for at bringe dem til Roskilde.

Roskilde Brandvæsen var hurtigt til stede i Veddelev Havn og på fjorden, hvor de sørgede for evakueringen. Foto: presse-fotos.dk

Passagerer klappede Niels Parsner har fået gode tilbagemeldinger fra de gæster, som blev reddet i land og dermed fik en lidt anderledes oplevelse.

- Da de sad i bussen, var der endda nogle nede bagved, som klappede, fortæller Niels Parsner og oplyser, at gæsterne havde nået at spise, men ikke får nogle omkostninger for turen.

Blev trukket fri Da Sagafjord gik på grund, var vandstanden på vej ned til lavvande. Vandstanden skulle helst op, så derfor ventede man indtil søndag morgen klokken 7.23 med at trække skibet fri. Det klarede M/S Henry.

- Så blev Sagafjord trukket fri uden at bruge sine egne skruer, siger Niels Parsner og forklarer, at hvis skibet brugte sine egne skruer i den situation, ville sten fra bunden blive hvirvlet op, og det kunne give skader på skibet.

Allerede søndag morgen var dykkere nede og tage billeder af bunden af skibet. Billederne blev sendt til Søfartsstyrelsen, som i løbet af en halv time frigav Sagafjord. Det betyder, at Sagafjord er i gang med at sejle igen. Niels Parsner oplyser, at Sagafjord sejler til og med uge 42.

