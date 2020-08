De virkede nu ret tilfredse, da budgettet endelig var i hus, men det holdt hårdt for flere af byrådets partier. Foto: Kristian Jørgensen

Partier gik med i budgettet trods knubs

Roskilde - 26. august 2020 kl. 12:29 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke alle forligspartierne var overstrømmende tilfredse med det budget, der blev forhandlet på plads tirsdag. Nogle af dem synes, det gjorde lidt ondt, men gik alligevel med, fordi det var bedre end at lade de andre om det.

En besparelse på 55 millioner kroner er ikke noget, der huer SF. Partiets enlige byrådsmedlem, Tina Boel, er dog overbevist om, at det havde set meget værre ud, hvis ikke partiet var blevet ved og havde holdt de mere spareivrige fra fadet.

- Det har ikke været nemt for SF at være med, og det afgørende for os har fokus hele tiden været at nedbringe størrelsen af rammebesparelserne. Det er det, vi har kæmpet for gennem to dage, og jeg synes, vi er lykkedes godt med det, sagde Tina Boel efter at have skrevet under.

Holder fast i det vundne Heller ikke Radikale Venstre er i himlen over budgettet.

- Jeg synes, det er en sejr i sig selv, at vi står her endnu, sagde Jeppe Trolle ved underskrivelsen af budgettet.

Han har set sig under heftig beskydning på den grønne omstilling, men trøster sig ved, at de radikale tidligere har gjort landvindinger på det område, som trods alt ikke er rullet tilbage. For der var ingen tvivl om, at partiet skulle blive ombord i det gyngende budgetskib.

- Vi bliver selvfølgelig og kæmper, for vi ved jo, at hvis ikke vi er her, så er der andre, der rydder banen og de sejre, vi har kæmpet for de seneste år, sagde han.

Ikke ene om det Dansk Folkeparti havde mere eller mindre indstillet sig på budgettets betingelser for at vise økonomisk ansvarlighed. De havde andre ønsker, for eksempel at besparelserne ikke bare blev taget som en grønthøster, men sådan skulle det ikke være i år.

- Vi må også bare anerkende, at det ikke kun er Dansk Folkeparti, der laver budgettet. I år er borgmesteren gået efter at lave et bredt budgetforlig og respekt for det, sagde Merete Dea Larsen, som dog noterer sig, at det lykkedes at tilgodese ældreområdet, få 100 nye voksenlærlingepladser og få igangsat en vurdering af en erhvervsklasse på 8.-9. klassetrin.

K kommer tilbage Det er ikke så slemt igen med de besparelser, mener den konservative leder, Lars Lindskov. For i det store hele vokser budgettet stadig, og 2021-budgettet står på skuldrene af alt det, der allerede er sat i værk og er ved at blive implementeret.

Konservative havde dog gerne set et mere visionært og ambitiøst budget, hvor flere private aktører kunne få lov at bide til bolle. Det kunne de ikke få igennem denne gang, men Lindskov varsler, at partiet vil kæmpe videre i budgetterne for 2022, 2023 og så fremdeles.

- Konservative er borgerlige stemmer, der arbejder, og vi bider os fast i bordkanten, sagde han.

Debutpoint til LA For Liberal Alliance var det en succes at blive en del af budgetforliget i første forsøg, efter Lars-Christian Brask bragte partiet i byrådet med sit skifte fra Venstre.

- Vi er rigtig glade for at være med i budgettet, første gang vi har haft muligheden for det. Vi fik et par fingeraftryk, bl.a. at økonomien kommer tilbage på sporet uden at hæve skatten, og det er vi meget tilfredse med, siger Lars-Christian Brask.

Selvfølgelig må der gives og tages, og han er ikke meget for stadig at se en hundedyr Musicon-bro på budgettet, men er til gengæld glad for penge til en cityrådgiver og endnu en borgerrådgiver.

Venstre som duks Venstre var vel det mest tilfredse partiet, måske med undtagelse af socialdemokraterne.

Partiet høstede roser for at have mødt op til budgetforhandlingerne som det mest velforberedte parti, da de trods kort tid til at gøre benarbejdet mødte op med et færdigstrikket budget, hvoraf flere punkter slap gennem nåleøjet.

Venstre har også holdt sig ude af de heftigste skænderier for at holde øjet på opgaven med at få rettet op på kommunens slunkne pengekasse på en ansvarlig måde.

- Vi har haft den tilgang, at vi byder konstruktivt ind, for vi står i en helt særlig situation, siger gruppeformand Jette Tjørnelund.

Blandt succeserne regner hun det, at der blev fundet penge uden at sætte skatten i vejret, men også at der blev sat penge af til et løft af Roskilde Idrætspark, som stod højt på Venstres ønskeseddel.

