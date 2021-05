Spar Nord Parkstafet finder normalt sted i Folkeparken i juni, men efter sidste års aflysning er det rykket til den 26. august. Her plejer IK Hellas at arrangere Gadeløbet, men det bliver heller ikke til noget i år. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Parkstafetten består mens gadeløbet udgår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkstafetten består mens gadeløbet udgår

Roskilde - 31. maj 2021 kl. 13:37 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Der har igennem længere tid hersket tvivl, om IK Hellas ville holde Spar Nord Parkstafet og Gadeløbet, som begge blev aflyst sidste år på grund af corona.

Nu er der nyt i sagen, oplyser IK Hellas. Foreningen melder klar til at skyde den traditionsrige stafet i gang i Folkeparken torsdag den 26. august klokken 17.30.

- Det plejer at være en god, sjov og hyggelig tradition for virksomhederne at deltage i Parkstafetten. Vi håber, at mange har savnet at få et nummer på maven og løbe for sin virksomhed, samtidig med at man hygger sammen med kollegerne og hepper på hinanden undervejs, fortæller Anders Koogi fra IK Hellas, som er tovholder på stafetten.

Intet Gadeløb På Gadeløbets facebook-side florerer der et link, som har skabt en del forvirring i kommentarsporet, da det leder til tilmeldingssiden for Spar Nord Parkstafet og ikke Gadeløbet. Det har fået en del brugere til at spørge, om der også bliver et Gadeløb, men det gør der ikke.

- Vi synes, at de kommer for tæt på hinanden og kommer til at kollidere med andre løb, hvis vi skal afholde begge løb. Der er mange andre løb at vælge imellem i den angivne periode, og derfor har vi valgt at aflyse Gadeløbet igen i år, fortæller IK Hellas' formand René Ciraklar, men opfordrer i samme moment folk til at tilmelde Spar Nord Parkstafet i stedet.

Lokale virksomheder Spar Nord Parkstafet er Roskildes pendant til den klassiske DHL-stafet, hvor lokale virksomheder internt og eksternt kan kæmpe om at tilbagelægge de fire gange fem kilometer i hurtigst mulige tid.

Normalt deltager 1600 løbere repræsenteret på 400 hold på den ikoniske fem kilometer.

- Vi satser på samme gode stemning, med musik og mange glade løbere, som hver især yder, hvad de kan sammen med deres kolleger, siger Anders Koogi.

De hurtigste vil naturligvis blive honoreret med flotte præmier. Det koster 650 kroner at deltage i Spar Nord Parkstafet, hvor man som en del af betalingen får en madkurv med. Der er hold for alle klasser, så både unge, gamle, trænede og utrænede kan være med til at sende depechen videre,

Tilmeldingsfristen lukker den 20. august klokken 23.59. Arrangementet vil naturligvis blive holdt efter de gældende corona-restriktioner.

Man tilmelder sig på www.sportstiming.dk/event/8956