Se billedserie Parkstafet i Folkeparken, 26. august 2021. Foto: Steen Østbjerg

Parkstafet uden stafet

Roskilde - 26. august 2021 kl. 18:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

644 løbere var tilmeldt Parkstafetten, som torsdag vendte tilbage til Folkeparken efter sidste års aflysning - og hver og en af deltagerne kom hjem med våde sko.

Parken var blevet grundigt skyllet igennem i løbet af dagen takket være vand fra oven, og helt frem til starten regnede det fortsat, så både løbere og deres støtter søgte ly under de store trækroner eller i et af de telte, der var sat op i dagens anledning. Men da borgmester Tomas Breddam affyrede startpistolen og sendte det første hold ud på den kuperede rute, skød han også regnen væk, så selve løbet foregiki fint vejr. Men våde sko, sokker og tæer fik man uvægerligt, og det betød også, at det var umuligt at finde et tør plet til det tæppe, som mange havde medbragt for at spise indholdet af den medfølgende madkurv.

Det slog dog på ingen måde skår i glæden, og det var tydeligt, at mange af deltagerne havde savnet at få et nummer på maven, løbe for sin arbejdsplads og have en god anledning til at hygge sig med kollegerne, hvad enten man deltog selv eller nøjedes med at heppe.

Et års fravær fra kalenderen resulterede ikke kun i en halvering af det normale deltagerantal, men også i nogle praktiske ændringer. Fx skulle løbene opholde sig i bestemte zoner med hver sin farve, når starten gik. En anden ændring var, at selve stafetten - eller depechen, om man vil - var væk for at begrænse den fortsatte smitterisiko mest muligt. I stedet blev der givet high fives eller knuckles, når en forpustet løber efter skulle sende den næste friske løber af sted.