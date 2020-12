Parkeringshus som Tekno-byggesæt

Musicons første p-hus er ved at skyde op jorden, og byggeriet er kommet så langt, at der lige har været rejsegilde.

Hastigheden byggeriet skyder i vejret på skyldes i høj grad, at huset er bygget op son en speciel stålkonstruktion. Stålskelettet, som udgør den bærende konstruktion, kan skilles ad i stil med et legetøjs metalbyggesæt, hvis behovet for parkering en dag bliver mindre. Efterfølgende kan spær, bærende bjælker, facadeklædning og mange andre dele genbruges. De forskellige dele indgår i en virtuel materialebank på Musicon.

Til byggeriet af p-huset er der anvendt helt lokale råmaterialer, der dukkede frem af jorden, da blev gravet ud til fundamentet. Her fandt man en del beton fra Unicon-fabrikken, som holdt til i området i mange år. Betonen er knust og brugt til at fylde op omkring fundamentet frem for at køre den gamle beton bort og hente nyt grus ind.