Der er ikke voldsomt overbelagt på Roskilde Stations parkeringsplads for tiden. Det skyldes nok både sommer og corona, men DSB?s parkeringsapp hjælper muligvis heller ikke til at få pendlere til at stille bilen her. Foto: Kristian Jørgensen

Parkeringsforsøg er stadig noget bøvl for pendlerne

Roskilde - 07. juli 2021 kl. 12:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der blev ikke lagt sikkert fra land, da DSB i november søsatte et forsøg med en digital parkeringsløsning på Roskilde Station.

Pendlere fandt det bøvlet, at de i flere omgange skal finde og indtaste en parkeringskode i en ustabil app-løsning. Pensionister klagede over, at de ikke kan bruge parkeringsappen og derfor bliver afholdt fra at tage toget.

Det er en forsøgsordning, og den skal lige ordentligt i gang, forsvarede DSB sig. Nu er der gået over et halvt år, og pendlerne oplever stadig store problemer med at kunne oprette den daglige parkering.

Hvor så besværligt? Leila Lind kører i bil til Roskilde Station for at pendle til København, men gentagne gange har parkeringen gjort morgenen til en stresset affære eller ligefrem forhindret hende i at nå det tog, hun har reserveret pladsbillet til.

Hun synes, parkeringsordningen er blevet gjort mere besværlig, end hvad der er nødvendigt.

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke prioriterer at gøre det nemmere at stille bilen og tage toget. Vi gør det meget besværligt for hinanden ved at have så mange registreringer, især når det ikke virker, siger pendleren.

Misser toget Der kan i første omgang opstå problemer med at logge ind på DSB Plus og finde den kode, man skal bruge for at kunne parkere gratis som pendler.

Derefter kan der så opstå problemer med at taste koden ind i parkeringsappen, så man bliver bedt om at betale. Og ringer man efter hjælp på det nummer, der er opslået til formålet, har Leila Lind igen og igen oplevet at blive smidt af efter at have brugt en rum tid på at taste sig igennem systemet.

Sådan gik det den seneste gang, hun stod med håret i postkassen klokken halv otte på Roskilde Station.

- Jeg har prøvet det flere gange, fordi jeg er pendler. Det er sket før, at jeg ikke har nået toget og så ikke kunne få en pladsbillet, siger Leila Lind.

Hun møder andre på stationen med samme problemer, og nogen vælger simpelthen bare at betale for senere at skrive en klage til DSB og få pengene tilbage - hvilket kan synes som en lidt for omstændelig og administrationstung fremgangsmåde.

Der er jo en grænse Leila Lind har flere gange overvejet, om hun har lyst til at være pendler fra Roskilde Station og bruge sin tid og energi på parkering.

- Jeg har ikke noget imod, at der skal foretages registrering, men for det første skal det kun være ét sted, og et sted der er virkelig nemt, siger Leila Lind.

Hun havde det fint med den tidligere ordning, hvor man satte en seddel i forruden og fik en bøde, hvis man glemte det. Skal det være mere digitalt, kunne det være at lade pendlerne taste deres nummerplade ind i et system.

Leila Lind er endnu ikke der, hvor hun vælger toget helt fra, men et eller andet sted er der en grænse.

- Det er ikke sådan, at jeg er lige ved at opgive. Men det er klart, at jeg ikke skal have mange bøder, før det ikke kan svare sig for mig at holde der, siger hun.

