Se billedserie For første gang i mange år vil der ikke gå får på Korskilde i foråret og sommeren. Det skyldes, at området hærges af en parasit. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Parasitter får has på juletradition: Fårene må blive væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parasitter får has på juletradition: Fårene må blive væk

Roskilde - 05. januar 2021 kl. 18:12 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

En helt fast juletradition i Jyllinge er i år blevet brudt.

Folk plejer at kunne aflevere deres juletræer i fårefolden på Korskilde, og enkelte har da også kastet træerne ind i folden i år. Men får er der ingen af, og det kommer der heller ikke i år.

Årsagen er parasitter og bramgæs.

- Fordi den voldsomt voksende bestand af bramgæs i Roskilde Fjord æder den føde, som fårene skulle have spist på Lilleø, måtte vi sidste år holde en del af flokken tilbage på Korskilde. Der fik de så desværre parasitter, som vi har sloges med at behandle dem for - og nu endelig er sluppet af med - men det er forventeligt, at parasitterne overlever vinteren på Korskilde, og sætter vi får ud igen, så vil parasitterne springe på dem. Derfor er det råd, vi har fået, at give parasitterne på Korskilde en sæson uden mad (får) og først sætte får ud på Korskilde til efteråret, siger Britta Dujardin fra fårelavet.

Nej til juletræer Af samme grund frabeder lavet sig, at folk afleverer deres juletræer i fårefolden.

- Vi henter de træer, som bliver kastet ind, men hvis man vil hjælpe os, så er der to ting, man kan gøre. Man kan aflevere sit juletræ ved fårehuset på Spraglehøj, eller man kan give det til den indsamling, som 5. klasserne på skolen laver, for dem køber vi en bunke træer af for 10 kroner stykket, siger Britta Dujardin.

Fårelavet bruger også juletræerne til at lave redeskjul til en stribe ynglefugle på holmene og Lilleø, og til slut bliver resterne til et sankthansbål på Korskilde. Grundet corona blev der sidste år ikke holdt sankthans på Korskilde, så bunken fra 2020 ligger der endnu og venster stadig på at blive brændt af.

Det betyder også, at fårene i år kommer direkte fra læmmestalden på Spraglehøj og på Lilleø.

Men den nye måde at gøre tingene på har givet en udfordring for fårelavet.

- Vi har været så heldige at få plads på Tornhøjgaard, ejendommen lige i svinget på Baunehøjvej ned mod Spraglehøjgaard. Der har kommunen hjulpet med, at vi har fået en fold, som fårene kan gå på i stedet for Korskilde, siger Britta Dujardin.

Halv bestand på Lilleø Grundet bramgæssenes store indhug i mængden af grønt på Lilleø har fårelavet måttet drosle ned på antallet af får.

- Normalt sender vi 37 moderdyr på Lilleø. I år skærer vi ned til kun 21, fordi meget af den mad, fårene skulle have, bliver spist af bramgæssene. Lilleø er et sted, hvor vi ikke må fodre - og i øvrigt synes vi heller ikke, det vil være rigtig at fodre for at opretholde en bestand af får, siger Britta Dujardin.

Så skulle man tro, at bramgæssene bare kunne overtage plejningen af Lilleø, men det kan de ifølge Britta Dujardin ikke.

- De spiser ikke tidsler og brandenælder. De to planter bekæmper vores frivillige fra fårelavet. Men hvis vi ender med ikke at have får på Lilleø, vil bekæmpelsen af de to arter jo stoppe, og Lilleø ville gro til. Det vil presse alle ynglefuglene væk fra øen, siger hun.

Vil have lov at regulere For at løse problemet og opretholde situationen, som den har været i mange år, ønsker fårelavet mulighed for at regulere bramgåsen.

- Vi må ikke regulere bramgåsen, men set med vores briller det altså blevet nødvendigt, og det er noget, som miljøministeren skal give tilladelse til, siger Britta Dujardin.

- Hvis bare bramgåsen var her hele året, men det er den ikke. Den letter og trækker nordpå midt juni og kommer først tilbage en gang i efteråret. I perioden, hvor den ikke er her, er der voldsomt behov for pleje af Lilleø, hvis den skal opretholdes som fjordens vigtigste yngleplads for jordrugende fugle, siger Britta Dujardin.