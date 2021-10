Se billedserie Sådan forestiller menighedsrådet i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup, at Paradisets Have skal tage sig ud ved landsbyen Hvedstrup. Illustration: Biotopos

Send til din ven. X Artiklen: Paradisets Have på vej: Den skal ligge lidt nord for Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Paradisets Have på vej: Den skal ligge lidt nord for Roskilde

Roskilde - 23. oktober 2021 kl. 06:12 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Æblelunde, åbne vidder, bænke at slå sig ned på, plads til snog og hugorm. Ingredienserne er til stede, og navnet bliver da også Paradisets Have.

Haven, parken, eller hvad den nu skal kaldes, kommer til at ligge i landsbyen Hvedstrup. Her har menighedsrådet for Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup tænkt store tanker.

- Vi har i lokalt kirkeligt regi 11 forskellige jordstykker, 26 hektar i alt. Det meste er i dag landbrugsjord, men vi har tænkt, at det kan vi godt lave lidt om på og på den måde støtte op om bæredygtighed og biodiversitet, siger Christian Dahl Melchiorsen, som er valgt til menighedsrådet for Hvedstrup Sogn.

Han kalder sig selv for menighedsrådets projektleder på Paradisets Have.

Ro og samling Et af de 11 jordstykker er et fire hektar stort areal lige over for Hvedstrup Sognegård, hvor områdets sognepræst, Kristian Gylling, har til huse.

- Vi ser en mulighed for at støtte op om et lokalt fællesskab for vores 600 sognebørn. Vi vil skabe et sted, hvor man kan finde ro og hvile, men også et sted, som skal kunne samle. Det kunne være til friluftsgudstjenester, konfirmandundervisning, men også ikke-kirkelige handlinger, sankthansaften, byfest, dragedag, udflugtsmål for børn, dyrkning af frugt til fri afbenyttelse, forklarer Christian Dahl Melchiorsen.

Væk fra landevejene Menighedsrådet kan - lige som resten af byens borgere - se, at landsbyen er præget af farlige landeveje og knapt så meget åbent land, som inviterer til, at Hvedstrups borgere kommer ud.

- Vi tror på, at vi kan skabe noget, som alle kan blive glade for. Vi skal kunne gå ture, og måske kommer der også en bålhytte. Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke bliver tale om sådan en velfriseret bypark. Det skal være formet, men stadig vildt og naturligt. Derfor har vi allieret os med en landskabsarkitekt. Vi har allerede holdt et borgermøde i byen, og vi er helt med på ideen om, at området ikke skal skygge for byen. Vi skal naturligvis have træer, men de skal plantes i områder strategisk placeret, så de lange udsigtslinjer fra Hvedstrup bibeholdes, siger Christian Dahl Melchiorsen.

»Haven« skal også indeholde 2-300 frugttræer og blomsterenge.

- Vi har en ide om, at frivillige kan mødes til podedag og sammen lære at pode frugttræer og efterfølgende plante ud. Vi håber også på,at kunne etablere en sø i området, siger han.

Håber Nordea vil med Hvordan skal der så blive råd til at skabe den dejlige »have«? Menighedsrådet har i første omgang søgt penge hos Nordea Fonden.

- De har en pulje, som de kalder »Her bor vi-puljen«. Den er til projekter i mindre bysamfund. Vi synes, vores projekt og bystørrelse passer godt på det, Nordea vil. Vi forventer at høre fra dem i midten af december, og så tager vi den derfra. Er vi ikke så heldige at komme i betragtning, så må vi arbejde videre på projektet i en anden skala, end den vi drømmer om, siger Christian Dahl Melchiorsen.

Paradisets Have vil i øvrigt støde op til et mose/naturområde, som også kunne gøres lidt mere åbent og tilgængeligt for offentligheden.

- Det er vi i dialog med lodsejerne om. Hvad det ender med må tiden vise, siger Christian Dahl Melchiorsen.

Pilotprojekt Menighedsrådet ser i øvrigt Paradisets Have som et pilotprojekt, som - hvis det lykkes - kan danne grobund for at konvertere andre af kirkens jordstykker, som i dag er landbrugsjord, til arealer, der kan bruges af offentligheden.

Går alt som menighedsrådet håber, så siger Nordea ja i december, udbud hos tre entreprenører klares senest midt februar. Herefter ansøges om tilladelse hos Roskilde Kommune.

- Vi håber, at vi kan tage arealet ud af landbrugsdrift, når der er høstet i efteråret 2022. Klapper alt, så indvier vi med sankthansfest lørdag den 24. juni 2023, lyder de optimistiske toner.

Prisen for det hele skulle ende på 1,5 millioner kroner. Dertil skal lægges en egenfinansiering på lidt mere end 600.000 kroner. Egenfinansieringen er en skøn blanding af penge og frivillige timer med mere.