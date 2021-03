Paradis åbner iscafé i nye lokaler men uden gratis is

Efter at have ligget i Algade 41 siden åbningen i 2007 har ægteparret Kamilla og Jesper Strube, der har Paradis i Roskilde, flyttet deres butik 50 meter ned ad gaden til Algade 43D, der er ved at blive indrettet til en iscafé.

Normalt fejrer Paradis en ny sæson med uddeling af gratis is, men det kan ikke lade sig gøre i år på grund af Covid-19-restriktionerne, og det er foreløbig heller ikke muligt at servere is i den nye café. Så på lørdag kan der kun købes is som takeaway, men til gengæld holder Paradis fremover åbent fra klokken 10 til 20.