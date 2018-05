Par har brugt 70.000 på Lottokuponer: Endelig vandt de

Manden skulle til at gå i seng, men ville lige tjekke sin mail inden. Og pludselig blev han meget vågen.

- Der var en mail fra Danske Spil om, at jeg havde vundet en million på Lottos Millionærgaranti. Man tror jo ikke på det først. Men den lignede de tidligere mails, vi har fået fra dem, når vi har vundet mindre beløb.

Manden gik ind og vækkede sin kone, der i øjeblikket blev temmelig irriteret over, at hun sådan blev revet ud af sin skønhedssøvn.

- Jeg har en stor interesse for gamle biler og bliver nemt revet med, hvis jeg ser noget interessant. Og så tænker jeg ikke lige på tidspunktet. Så hun troede bare, jeg ville vise hende et gammelt vrag, jeg nu skulle til at købe, siger manden og griner.

Konen blev dog mere venligt stemt, da hun så mailen, men havde samtidig svært ved at tro på deres held.

- Det var temmelig svært at falde i søvn, må jeg indrømme. Tankerne kører jo rundt om alle de ting, man pludselig har mulighed for, men samtidig er man ikke sikker. Det var en meget skør nat, lyder det.

Søndag morgen ringede manden som det første ind til Danske Spil for at sikre sig, at milliongevinsten hele ikke var noget, han havde drømt. Og det kunne medarbejderen i Danske Spils Kundecenter forsikre ham om, at det ikke var.

- Det er jo helt vildt. For ikke så længe siden sad vi og talte om, at vi skulle stoppe vores abonnement, fordi vi regnede ud, at vi nok havde brugt omkring 70.000 kroner igennem tiden. Men det viste sig jo at være en god investering. Så nu stopper vi ikke foreløbig, lyder det.

Parret har besluttet ikke at fortælle om gevinsten til nogen. Ikke engang deres børn.

- Vi vil ikke give mulighed for, at nogen i familien og vennekredsen bliver misundelige. Og vi vil ikke risikere, at vores børn kommer til at fortælle noget til nogen. Så vi har besluttet os for, at vi holder det for os selv.

Dog vil børnene naturligvis få glæde af pengene alligevel.

- Vi skal snart holde konfirmation, så der tænker vi, at der lige bliver gjort lidt ekstra ud af det. Og så skal vi på en længere eksotisk rejse hele familien. Det bliver vores måde at fejre det på.

Derudover tænker vinderen, at pengene skal gå til at betale noget gæld af og til at istandsætte familiens sommehus, der trænger til en kærlig hånd.



- Det lyder lidt kedeligt, men en dag tjener man jo ikke penge mere, så er det godt at have gjort sig nogle fornuftige investeringer.