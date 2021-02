Papirnusseren er fortid: Robotter frigør arbejdskraft i kommunen

Mange har den vaneopfattelse, at »oppe på kommunen« sidder papirnussere og bureaukrater side om side og skubber dynger af papir fra den ene side af skrivebordet til et andet.

Virkeligheden er en ganske anden, og i takt med, at der er kommet stadigt mere økonomisk pres på kommunerne, som forventes at levere en høj standard, uden at det koster mere, end det behøver, er der også kommet megen bevågenhed på at trimme de kommunale arbejdsgange, så kommunen under ét kommer til at køre »længst muligt på literen.«

Den indsats har Roskilde Kommune arbejdet med igennem mange år, og siden 2017 i projekt Afbureaukratisering. Her bliver der arbejdet med at udvikle og implementere forslag, der kommer fra centralt hold, løbende arbejdet på at gøre digitalisering og automatisering til en integreret del af kommunens arbejdsgange, og at føre medarbejdernes forslag til forenkling af arbejdsgange ud i livet.