Østre Landsret kom frem til samme konklusioner som byretten og stadfæstede den dom, som Retten i Roskilde tidligere afsagde over den 54-årige mand. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Papfar krænkede kærestes datter og ankede dommen: Her er sagen nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Papfar krænkede kærestes datter og ankede dommen: Her er sagen nu

Roskilde - 23. august 2021 kl. 06:43 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En nu 54-årig mand fik ikke noget ud af at anke den dom, han fik i februar i Retten i Roskilde, hvor han fik tre måneders ubetinget fængsel for blufærdighedskrænkelse af sin tidligere kærestes datter.

Krænkelserne fandt sted, mens pigen var ni år gammel og kom for dagens lys i sommeren 2020, da den niårige under en ferie med sin storesøster, mor og moderens kæreste, pludselig brød sammen og sagde til sin mor, at hun ville flytte hjem til sin far, som hun ellers ikke havde set i fem år. Hun kunne ikke længere lide moderens kæreste, sagde hun.

Moderen var forbløffet, men fik ud af sin yngste datter, at det skyldtes, at papfaren, dvs. morens kæreste, rørte ved den niårige pige.

Sov i samme seng

Udbruddet af coronapandemien havde gjort pigen utryg, og derfor sov hun ofte i samme seng som moren og papfaren, som havde været en del af familien i et par år.

Oftest stod moren op først, og det var blandt andet dér, den yngste datter ifølge hendes egen forklaring var blevet befølt i skridtet af papfaren, som også havde spurgt, om han ikke skulle kysse hende i skridtet. Det »tilbud« havde hun dog afslået.

For moren kom oplysningerne helt uventet, men omvendt forklarede det, hvorfor hun på det seneste havde oplevet et stemningsskift hos datteren.

Forklaringer på video

Efter hjemkomsten fra ferien meldte moren sin kæreste til politiet, og begge døtre afgav forklaring, der blev optaget på video, som indgik som bevismateriale, da sagen mod papfaren - den 54-årige mand - blev behandlet i byretten.

Han nægtede sig skyldig og sagde, at han tværtimod havde forsøgt at være en god faderskikkelse for begge kærestens piger.

Han mente, at pigens beskyldninger imod ham var udsprunget af, at de en dag under ferien alle havde spillet minigolf, hvor den yngste datter var blevet sur over at tabe. Det havde resulteret i nogle konflikter, der endte med, at han tog hendes telefon fra hende, sagde han i byretten.

Sådan huskede hverken moren eller døtrene dagen, og i det hele taget var den forurettede datters videoforklaring så sammenhængende og detaljeret og nøgtern, at den overbeviste retten om, at tingene var sket, som hun fortalte.

Tidligere straffet

I Østre Landsret blev der afgivet supplerende vidneforklaringer, som imidlertid ikke ændrede noget på billedet. Også landsretten fandt den 54-årige skyldig og kom også frem til, at den straf, som byretten havde fastsat, var passende. Det betyder, at den 54-årige, som for flere år siden fik en betinget dom, også for blufærdighedskrænkelse, nu skal tre måneder i fængsel.

Den 54-årige bor i dag i en anden by og har en ny kæreste, der ikke har mindreårige børn.