Pandemipoesi og vilde historier: Biblioteker får penge til at øge læselysten hos børn og unge

Tre projekter med Roskilde Bibliotekerne som medansøger har fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Projekterne »Pandemipoesi«, »Litteraturen som et upoleret spejl« og »Vilde historier - fælles sagn og myter« har alle til formål at fremme læselysten og henvender sig særligt til børn og familier, samt ensomme unge.

I projektet »Pandemipoesi« vil Roskilde Bibliotekerne sammen med Næstved Bibliotek, Sorø Bibliotek og Greve Bibliotek skabe online litteratur om pandemi, med det formål at skabe et læsefællesskab for unge. Der skal eksperimenteres med nye interaktive fortælleformer og målet er at nå frem til tre koncepter, som dels er selvstændige online værker til bibliotekernes formidling og dels er værktøjer til at skabe nye værker. »Pandemipoesi« har fået 318.400 kroner.

Projektet »Vilde historier - Sagn og myter i fællesskab« udvikles i samarbejde med kunstnere, der med udgangspunkt i lokale sagn og myter skaber forløb, der med kreative midler appellerer til læsning i videste forstand. I Roskilde bliver projektet en synergi mellem børnebiblioteket og Kreativt hus for børn i Algade 31 og udvikles i samarbejde med Lolland Bibliotekerne og Nota. Projektet har fået 748.680 kroner.

Det tredje projekt, som Roskilde Bibliotekerne er en del af, hedder »Litteraturen som et upoleret spejl« og henvender sig til udsatte unge, og har til formål at afhjælpe følelsen af ensomhed. Projektet har fået 558.304 kroner og udvikles i samarbejde med Aarhus Bibliotekerne, Tønder Bibliotekerne og Arken, Museum for Moderne Kunst.

I alt 34 projekter på biblioteker og pædagogiske læringscentre landet over får tilskud til projekter, der skal styrke fællesskaberne omkring litteratur og læsning.