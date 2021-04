Jonas Paludan (El.) kommer tilbage i Roskilde Byråd som suppleant for Susanne Lysholm, der har ønsket at udtræde. (Foto: Mie Neel) Foto: Mie Neel

Paludan tilbage i byrådet

Roskilde - 28. april 2021 kl. 12:18

Enhedslistens Jonas Paludan kommer tilbage i Roskilde Byråd, når han ved onsdagens møde erstatter Susanne Lysholm, der har ønsket at udtræde pga. arbejdspres.

Den 40-årige gymnasielærer, der til daglig underviser på 'amtet' ved Domkirkepladsen, har også tidligere været i byrådet gennem en periode på seks år. I perioden 2014-18 var han endda formand for Klima- og Miljøudvalget.

Gennem alle årene blev han respekteret hos de øvrige partier, fordi han udførte et seriøst arbejde og var behagelig at samarbejde med. Det gjaldt bl.a. i arbejdet med at få bygget nye diger ved Jyllinge for at hindre en ny katastrofal oversvømmelse.

- Jeg valgte at træde et skridt tilbage ved sidste valg i 2017, bl.a. for at kunne være mere sammen med familien og mine børn, inden de blev for store. Det har været en god periode, hvor jeg har samlet kræfter og samtidig fået et nyt perspektiv på arbejdet i byrådet ved at se det hele lidt mere på afstand.

- Den slags er sundt, siger Jonas Paludan.

Syge i beskæftigelse

Ved valget til november 2021 er han nu opstillet som nr. 3 hos Enhedslisten, der har partiliste. Dvs. at han nok bliver valgt, hvis partiet denne gang kan få tre mandater, når det samtidig er i valgalliance med SF. Til sammen ventes de to partier at kunne få fem pladser ud af de 31 i Roskilde Byråd, men den nøjagtige fordeling afhænger af stemmerne til efteråret.

Som suppleant overtager han Susanne Lysholms pladser, bl.a. i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

- For mig er det helt nye områder, men jeg kan se, at der er brug for at få gjort noget ved beskæftigelses-området, hvor syge mennesker bliver behandlet alt for dårligt. Det skal jeg nu sætte mig mere ind i, fortæller Jonas Paludan.

