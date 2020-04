Pædagogerne undrer sig over, at de allerede skal tilbage på arbejde efter påske. Foto: Thomas Olsen

Pædagoger: Hvad så hvis vi lægger os syge?

Roskilde - 07. april 2020 kl. 12:55 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbagekomsten til daginstitutioner og sfo'er giver en vis usikkerhed blandt Roskildes pædagoger lige nu.

Det er tillidsrepræsentant Heidi Larsen ikke i tvivl om, selvom hun endnu ikke har nået at høre så meget fra de BUPL-medlemmer, hun er talerør for.

Hun står selv med en masse spørgsmål til den hverdag, pædagogerne skal vende tilbage til, og de skal afklares med Roskilde Kommune, inden genåbningen begynder efter påske.

- Der er stadig en smittefare, for man er tæt på børn, det kan ikke undgås. Det med at sige, at man højest må være 10 personer samlet, er umuligt. Når jeg tænker på nogle af vores sfo'er, hvor der er op til 400 børn, så har jeg svært ved at se, hvordan man lige skal gøre, siger Heidi Larsen.

Ingen pædagoger, ingen børn Kommunen skal nu finde ud af, hvordan man organiserer sig i Roskilde ud fra de centrale retningslinjer, og her vil BUPL i første omgang forholde sig til personalets sikkerhed.

- Hvis pædagogerne bliver smittede, så er vi jo lige vidt. Børnene kan jo ikke komme, hvis der ikke er nogle pædagoger til at tage sig af dem. Enten fordi de er blevet smittede, eller fordi halvdelen af pædagogerne melder sig syge, fordi de er bange for deres sikkerhed i det her, siger Heidi Larsen.

Virker lidt tidligt Det betyder dog ikke, at pædagogerne ikke vil følge statsministerens udmeldinger, men bare at der lige nu er en vis undren i forhold til, at smittefaren ikke er væk endnu.

- På et eller andet tidspunkt skal vi jo i gang igen, spørgsmålet er bare, om det er for tidligt. Min umiddelbare tanke er, at det er tidligt - også fordi butikkerne ikke må åbne, men børnene må gerne vende tilbage, siger Heidi Larsen.

- Man siger, det er for, at forældrene kan komme på arbejde, men det kan de jo ikke, hvís børnene bliver syge. Jeg ved ikke lige, hvor gennemtænkt det er, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at mine medlemmer vil føle sig trygge i det, når de skal starte op igen. Der er heldigvis en uges tid endnu, så der kan nå at komme nogle retningslinjer ud, siger Heidi Larsen.

Kommunen er god Hun repræsenterer selv pædagogerne i sfo og klub, men pædagogerne i dagtilbuddene er i samme båd.

Her er tillidsrepræsentant Rikke Daugaard Jensen ret fortrøstningsfuld for, at pædagogerne finder ud af det med kommunen.

- Roskilde Kommune har været vældig gode i denne her proces i forhold til den nødvendige inddragelse af pædagogerne. Nogle af de andre kommuner har ikke håndteret det pivgodt, men der er god kommunikation og åbenhed fra Roskilde Kommunes side, siger hun.

Stor omvæltning Borgmester Tomas Breddam (S) lægger ikke skjul på, at børn, pædagoger og forældre ikke bare kommer tilbage til den vante hverdag.

- Det er en kæmpe planlægningsopgave, vi står overfor med at omsætte retningslinjerne fra staten til praktiske overvejelser om, hvad vi så gør. Det er med at komme ud på legepladserne i langt højere grad og ud i naturen, så vi håber, vejret holder. Vi må også forberede forældrene på, at det kommer til at foregå på en anden måde, når de skal hente og bringe. Der skal indarbejdes nogle nye rutiner, siger han.

Forældretillid På forældresiden er der sikkert mange forskellige holdninger, og bestyrelserne har endnu ikke fået lejlighed til drøfte situationen. Bestyrelsesformand Nikolaj Roy fra område Vest kan personligt godt se fornuften i at lade børnene komme tilbage i børnehusene.

- Jeg synes grundlæggende, det er positivt, at de åbner op for de her institutioner igen med de betingelser, det så medfører. Jeg tror, folk finder på nogle løsninger og måder at adskille børnene på, siger han.

Der er selvfølgelig en risiko for, at børnene tager smitte med hjem. Den accepterer han ud fra den præmis, at den førte politik handler om at forlænge perioden, hvor folk bliver smittet med virus.

- Det er en influenzavirus, så den forsvinder ikke af sig selv og er der formentlig også til efteråret og vinter. Med det myndighederne siger, tror jeg, åbningsstrategien er ganske velovervejet, og jeg har fuld tilid til, at det er den rigtige måde at gøre det på. Men det bliver nogle spændende udfordringer, de får, siger Nikolaj Roy og tilføjer, at der må tages særlige forholdsregler for de ansatte og familier, som er særligt udsatte.

Godt det bliver i april Han er selv far til en dreng, der forlader børnehaven til maj, så personligt ser han også en fordel i, at børnene når at komme lidt i institution i april.

- Jeg er faktisk rigtig glad for, at han når at komme tilbage, inden han skal i sfo, for det vil være en mærkelig og trist afslutning ikke at få lov at sige farvel til de omgivelser, han stort set har været i hele sit liv, siger Nikolaj Roy.