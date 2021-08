Se billedserie Morten Tromholt (billedet) er sammen med makkeren Lasse Ellebæk Nielsen folkene bag Roskilde Padelcenter, der åbnede sidste sommer. Foto: Jens Wollesen

Padel får pulsen op og smil på læben

Roskilde - 19. august 2021 kl. 17:20 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

32-årige Morten Tromholt havde ikke hørt om padel indtil for et par år siden. På en tur til Spanien prøvede han kræfter med ketsjersporten, og her fik han smag for den. I dag står han som den ene halvdel af det makkerpar, der har startet Roskilde Padelcenter, og sammen med medstifter Lasse Ellebæk Nielsen er det nu blevet til lige over et år i spidsen for foretagendet.

- Vi kunne godt se, at der var mulighed for, at andre i Roskilde også ville kunne lide det. Så vi undersøgte mulighederne for at etablere et padelcenter her i byen. Men det viste sig at være noget sværere end først antaget, fortæller Morten Tromholt om den spæde start.

Til padel skal der bruges en hal med højt til loftet, nemlig mindst 10 meter, og dem var der ikke mange ledige af i Roskilde. Det var blot en af udfordringerne, for samtidig er der også en lokalplan, som bestemmer, at en sportshal ikke må ligge hvor som helst. Placeringen på Københavnsvej, hvor der tidligere lå en farvehandel, blev løsningen.

- Lige præcis den lille lomme fik vi lov at lægge den i. Da den dukkede op, slog vi til med det samme. Det var vi nødt til, for så kunne vi på den måde bringe sporten til byen og dele vores glæde ved sporten sammen med en masse andre, siger Morten Tromholt, der sammen med makkeren kunne åbne op for centeret i juli 2020.

Roskilde Padelcenter er placeret på Københavnsvej. Foto: Jens Wollesen

Nemt at gå til Men hvad er det så for noget, det der padel? På trods af det enslydende navn har det intet med stand up paddle at gøre. Padel eller padeltennis, som det i folkemunde også ofte kaldes, foregår på landjorden - inden for i en hal med god luft til loftet, hvor den firkantede bane er rammet ind af glasvægge. Og så minder banen ellers om en tennisbane.

- Man taler tit om, at det er 80 procent tennis og 20 procent squash. Netop fordi det i bevægelserne ligner tennis, og det er med tennisregler langt hen ad vejen, men du har så glasvæggene med, som du aktivt kan bruge som bande, forklarer Morten Tromholt.

De to herrer bag Roskilde Padelcenter faldt selv pladask for sportsgrenen, og det var de sikre på, at andre også ville gøre. Det er blandt årsagerne til, at de startede centeret.

- Det udspringer af glæden ved, at det er så nemt at gå til. Hvis man har lidt ketsjer-erfaring, så kan man stort set gå direkte ind på en padelbane og spille en udmærket kamp. Man får pulsen op, og der er så mange gode facetter i det. Folk går altid fra hallen med et smil på læben, siger Morten Tromholt.

Morten Tromholt faldt selv pladask for sportsgrenen under en rejse til Spanien, og både han og medstifter Lasse Ellebæk Nielsen var overbeviste om, at andre også ville elske den. Foto: Jens Wollesen

I en coronatid Roskilde Padelcenter kører efter den nyeste teknologi. Når man booker en tid over hjemmesiden, får man en dørkode, som giver adgang til hallen i det tidsrum, man har betalt for. Her tænder lyset i hallen automatisk, når ens tid starter. Samtidig kan man leje bat inde i hallen, hvis man ikke har eget udstyr, og der er mulighed for at spille fra klokken seks om morgenen til klokken 24 om aftenen.

Generelt går det ifølge stifteren godt for virksomheden, der var heldig at starte op, da coronaen for en stund tog et hvil sidste sommer, men alligevel blev ramt af anden bølge.

- Inden vi måtte lukke ned i december, var stort set alle vores banetider revet væk. Vi er ikke deroppe igen, men vi nærmer os. I den periode, der lå fra starten af maj og frem til sommerferien, lå vi på knap 50 procent kraft af, hvad vi lå på, inden vi lukkede ned. Så det har været en hård opstart efter åbningen i maj, men det var fantastisk at slå dørene op igen, siger Morten Tromholt.

- Man får pulsen op, og der er så mange gode facetter i det. Folk går altid fra hallen med et smil på læben, siger Morten Tromholt om ketsjersporten padel, som lader til for alvor at have fået fat i danskerne. Foto: Jens Wollesen

Passionen Morten Tromholt sidder til daglig med økonomistyring på Hf og VUC Roskilde, mens Lasse Ellebæk Nielsen er distriktschef. Begge har dermed fuldtidsjobs, men ingen af dem havde prøvet at starte egen virksomhed før, og det har da også været en lærerig proces.

- Der har vi gjort rigtig mange erfaringer med generel stiftelse, opstart og drift - hvordan stort som småt skulle gribes an i en virksomhed. Det er en balancegang, og det har selvfølgelig givet mere arbejde, end man havde inden. Men sjovt nok føles det ikke som et arbejde, for det er jo drevet af passionen for spillet, siger Morten Tromholt.

