Påvirket pusher truede sin passager

Sådan cirka truede en 31-årig mand fra Brøndby sin kvindelige passager på en natlig køretur i Roskilde i marts sidste år. Turen foregik med den 31-årige ved rattet, og da politipatrulje spottede bilen - en gammel Mazda 5 - var gode råd dyre for den 31-årige, som på vej ind ad Køgevej og rundt i rundkørslen ved stationen forsøgte at true sin passager til at overtage førersædet. Det ville hun ikke.

I Ny Østergade lykkedes det politiet at bringe bilen til standsning, og alle mistanker viste sig at holde stik. Den 31-årige var påvirket af både hash og amfetamin, og han havde lommerne fulde af narko - 46 gram hash, 10 gram amfetamin og noget hashmix, som alt sammen var klar til at blive solgt. Det eneste, han ikke havde, var et kørekort, for retten til at føre bil mistede han for længe siden, og selv hvis han opførte sig ordentligt, måtte han først køre igen i 2027.