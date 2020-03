Påvirket flugtbilist fundet i spejdershelter

En hundepatrulje blev sat til at lede efter den flygtende, som 25 minutter efter uheldet blev fundet i et spejdershelter. Flugtbilisten var en 27-årig mand fra Roskilde, som havde andre grunde end bilsammenstødet til at skjule sig.

Ud over bilnøglen var han i besiddelse af flere små poser med cirka to gram kokain, og han var også selv påvirket af stoffer, skønnede politiet. Han blev derfor kørt på skadestuen, både for at tjekke for eventuelle skader efter uheldet og for at få taget en blodprøve, der kan fastslå hans indtag af euforisende stoffer.