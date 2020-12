En bilist gik i panik, da han så politiet ankomme til en adresse, hvor han ellers var i et lovligt ærinde. Foto: Kim Rasmussen

Påvirket bilist forsøgte at stikke af fra politiet

Roskilde - 14. december 2020 kl. 12:12

Politiet rykkede fredag ved midnatstid ud med flere patruljer til en virksomhed på Lykkegårdsvej i Roskilde, hvor anmeldelsen lød på, at der muligvis var ved at blive begået et indbrud.

Det viste sig nu ikke at være tilfældet, for efter at have omringet bygningen traf en af patruljerne en mand indenfor, som havde et lovligt ærinde på stedet. Til gengæld bemærkede en anden patrulje, at en bil kørte på parkeringspladsen og standsede et stykke væk.

Føreren af bilen steg ud og begyndte at løbe væk fra stedet. En hundepatrulje satte efter og fandt kort efter frem til manden, som blev fundet i et grønt område. Han blev anholdt uden dramatik og taget med tilbage til virksomheden.

Føreren af bilen viste sig at være en 42-årig mand fra Kirke Hyllinge, som også havde et lovligt ærinde på stedet. Han var blevet bange, da han så politiet, hvorfor han stak af, men nægtede at have kørt bilen. Den 42-årige var påvirket af spiritus og narko, så han blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 42-årige høre mere fra politiet.