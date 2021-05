Det var straks efter ankomsten til p-pladsen ved politigården, at bilisten - efter egen forklaring - slugte en pose kokain. Den historie troede retten ikke på. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Påvirket bilist: Jeg slugte en pose kokain på p-pladsen

Roskilde - 25. maj 2021 kl. 15:37 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En 28-årig mand fra Roskilde gjorde store krumspring, da han var i retten, hvor han risikerede at miste sit kørekort.

Han var tiltalt for at køre bil, mens han var påvirket af kokain. Efter anklagemyndighedens opfattelse var det tilfældet, da den 28-årige blev standset af politiet en fredag aften, hvor patruljevognen var kørt ind af Holbækvej med den 28-åriges bil lige efter sig. Afstanden var faktisk så kort, at betjentene undrede sig, for normalt gør bilister, der kører bag en uniformeret politibil alt for at holde afstand, så den bil måtte de hellere se nærmere på.

Patruljevognen trak ind til siden, lod sig overhale og standsede derefter den 28-årige, som - ifølge sin egen forklaring - havde ren samvittighed, lige bortset fra at han havde glemt at medbringe sit kørekort.

Efter at politibilen havde brugt sirenen til at standse den anden bil, stimlede en gruppe børn sammen om de to biler, så for at få arbejdsro bad betjentene den 28-årige om at følge med til politigården. Det gjorde han frivilligt, nu med patruljevognen bagest.

Så langt var den 28-årige nogenlunde enig med betjentene, men så heller ikke længere.

Hård kost

Straks ved ankomsten til p-pladsen foran politigården, hoppede den ene betjent ud af patruljevognen og »tog imod« den 28-årige, som medvirkede til en narkotest, og som - på grund af testens positive udslag - kort efter blev bragt til sygehuset, hvor der blev taget en blodprøve, der indiskutabelt viste, at han havde taget kokain.

Alligevel nægtede han pure, at han havde kørt i påvirket tilstand. Ifølge hans egen forklaring kom han nemlig på det sidste stykke vej hen til politigården i tanker om, at han havde en lille pose kokain i lommen, og han blev nervøs for, at den ville kunne bringe ham i fedtefadet, så i samme øjeblik, som han slukkede motoren, tog han posen med kokain og slugte den - med pose og elastik og indhold. Det hele. Det var forklaringen på, at narkotesten gav udslag, men også begrundelsen for, at han skulle frifindes, mente han, fordi narkoindtagelsen først var fundet sted efter kørslen.

Opdigtet til retten

Dommer Mogens Pedersen fandt ikke forklaringen troværdig. Han havde derimod tillid til, at den anholdende politibetjent fortalte sandheden, da han forklarede, at der ikke var noget som helst, der tydede på, at den 28-årige havde spist en plasticpose med kokain i de meget få sekunder, der gik fra bilernes ankomst, til den 28-årige var ude af bilen.

Dommeren fandt, at hvis det virkelig havde forholdt sig, som den 28-årige påstod, så ville det have været naturligt for ham at sige det til betjentene, for så havde narkotesten været uden betydning. Men bilisten sagde ingenting, og først i retten dukkede historien op om, at han skulle have slugt kokainen efter kørslen.

Fem år på knallert

Desuden var det vanskeligt at tro, at det skulle kunne lade sig gøre at sluge en hel plasticpose med indhold på noget, der ligner to sekunder, ligesom dommeren fandt det meget usandsynligt, at blodprøven ville slå så tydeligt ud på kokain, når blodprøven blev taget kun 18 minutter efter, at kokainen inklusive plasticpose skulle været indtaget oralt. Og endelig var det vanskeligt at tro på, at den 28-årige kunne have troet, at sanktionen for at være i besiddelse af et beskedent kvantum kokain var større end den straf, han risikerede for narkokørsel, så også af den grund var hans historie utroværdig.

Når den 28-årige gjorde sig så store anstrengelser for at overbevise retten om, at han ikke skulle dømmes for narkokørsel, var årsagen, at han i forvejen havde en dom for akkurat det samme. Første gang gav det en betinget dom med samfundstjeneste og en betinget frakendelse af kørekortet. Når det er anden gang, falder hammeren betydeligt hårdere. Denne gang blev han idømt 10 dages ubetinget fængsel, lige som han har mistet retten til at føre større køretøjer end en lille knallert i fem år.

