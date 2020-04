Roskilde Østre Rotary Klub, Rotaract og Inner Wheel er gået sammen om at forære kasser med underholdning til børnefamilier.

Påskegave fra Rotary til børnefamilier

I et samarbejde mellem Roskilde Østre Rotary Klub, Rotaract og Inner Wheel er der blevet indsamlet 50 kreative kasser til trængende børnefamilier i Roskilde. Kasserne indeholder alt fra boller, farveblyanter, blokke, brætspil til regnbueklistermærker. Kasserne blev fordelt af ansatte hos Dankbar og bragte stor glæde hos de familier, der modtog denne glade påskehilsen.

Det er første gang, Rotary-familien går sammen om et velgørende arrangement i denne stil i Roskilde. Rotaract er for kvinder og mænd op til 35 år, Inner Wheel er kun for kvinder, mens Rotary er en klub for både mænd og kvinder.