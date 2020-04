Kirkerne er lukket i påsken, men påskeevangeliet skal nok blive forkyndt, endda på mange kreative måder. Det afgørende er ikke, om det foregår i et kirkerum, men det vi deler med hinanden, siger biskop Peter Fischer-Møller. Foto: Roskilde Stift/Rune Hansen

Påskebudskabet kommer ud ad nye veje

Roskilde - 09. april 2020

Midt i alle de fortrædeligheder, hele verden befinder sig i, lander påsken, kirkens vigtigste højtid, og tvunget af omstændighederne bliver den som ingen anden påske.

Kirkerne er lukkede, men det er ikke ensbetydende med, at budskabet om Jesu opstandelse ikke kommer ud, og det glæder biskop Peter Fischer-Møller.

- Fordi vi ikke kan mødes til gudstjeneste, som vi plejer, har præsterne udfoldet stor kreativitet for, hvordan man så kan være sammen om påskens drama og befriende budskab. Det afgørende er ikke, om det foregår i et kirkerum, men det, vi deler med hinanden, siger Peter Fischer-Møller.

Lokalt er der allerede stor tilslutning til Jakobskirkens initiativ til et fælles påskefrokostmåltid, som man indtager hver for sig, inden der er onlinegudstjeneste. Andre steder er der for eksempel drive-in-gudstjenester eller gudstjenester, som finder sted udendørs, hvor der er lagt spor ud til poster, hvor man kan høre andagten ved hjælp af QR-koder, en ny del for hver post.

- Der er alle mulige måder at dele påskeevangeliet, og det gør, at man også når ud til personer, der måske ikke ville være gået i kirke i påsken, siger Peter Fischer-Møller.

Han kan konstatere, at sang, som er et væsentligt element i enhver gudstjeneste, har fået fornyet luft under vingerne, når 200.000 ved fjernsynsskærmene synger sammen med Phillip Faber hver morgen.

Det er med til at minde os om det fællesskab, som vi savner her under coronakrisen, og sangtekster og melodier rummer skønhed og visdom, som vi måske i vores almindelige fortravlede hverdag havde overset. Vi er også blevet bedre til at værne om hinanden, være nærværende og være opmærksomme på at være der for hinanden. Skulle det betyde, at flere ville søge imod kirkens fællesskab, ville biskoppen hilse det velkommen, men »for mig handler det ikke så meget om, hvad coronakrisen kan gøre for kirken, men hvad kirken kan gøre under coronakrisen. Det er dér, fokus skal være,« siger han, og han er overbevist om, at kirken i denne tid tilegner sig nye måder at arbejde på, som man også vil benytte sig af, når krisen engang er overstået.

- De nye måder at arbejde på er helt sikkert kommet for at blive. Vi gør nogle erfaringer, som vi kan bruge videre frem. For mit eget vedkommende sidder jeg i Skype-møder hele tiden og finder ud af, hvad de kan. Det kan ikke erstatte de fysiske møder, hvor vi har brug for at sidde over for hinanden og drikke kaffe sammen, men i denne tid finder vi ud af, at det kan suppleres af andre måder at mødes på, så det er i høj grad også med til at udvikle vores arbejdsformer, siger Peter Fischer-Møller.