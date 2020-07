Pårørende: Er det sygdom, eller mangel på pleje? Jeg tror, det er en blanding

- Sidst, jeg var her, lå det hulter til bulter i skabet, siger Leise, der engang var gift med Hans Grand, som bor på Kristiansminde Plejecenter i Roskilde.

Hans Grand er ramt af Parkinsons og har svært ved at bevæge sig. Derfor sidder han i kørestol, men i hovedet er han frisk nok.

I snart et år har han boet på Kristiansminde Plejecenter, og familien har set med fra sidelinjen, mens Hans er svundet ind både fysisk og mentalt.

Han er gået fra at være livsglad til at være en mat udgave af sig selv.

Efter Hans’ datter Pernille Grand for et par uger siden fandt ham i smerter på sin stue, har hun ikke følt sig tryg.

Samtidig kalder Hans sig for en skygge af sig selv, og Pernille er ikke længere i tvivl om, at hendes far ikke trives på plejecenteret.