Påmindelse fra sygeplejersker i lønkamp

Der blev delt huskekager ud til politikerne forud for onsdagens byrådsmøde. Det blev givet af nogle af de sygeplejersker, som i denne tid kæmper for at få mere i lønningsposen. Efter at have stemt første forhandlingsresultat ned, er der snart urafstemning om en ny aftale, men heller ikke dén er en garanti for, at sygeplejerskerne får det lønløft, de ønsker.