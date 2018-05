Radiologisk afdeling i Næstved får sammen med søsterafdelingerne i Slagelse og Ringsted patienter ind fra Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe og Ringsted kommuner, samt fra dele af Stevns, Vordingborg og Kalundborg kommuner. Akutafdelingen i Nykøbing F. får patienter fra Lolland-Falster samt fra Vordingborg kommune. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Påbud: Udvalgsformand »kan ikke leve med«, at patienter må tisse i sengen

Roskilde - 30. maj 2018 kl. 12:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan simpelthen ikke leve med, at folk ikke kan komme på toilettet, når de er indlagt på sygehuset. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for hverken patienter eller medarbejdere.

Sådan lyder udmeldingen fra Gitte Simoni, formand for Region Sjællands Udvalg for arbejdsmiljø og rekruttering (DF). Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske onsdag. Udmeldingen kommer efter, at aviserne mandag kunne fortælle, at Radiologisk afdeling på Næstved Sygehus og Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus har fået påbud om at gøre noget ved arbejdspresset på de to afdelinger, fordi det ifølge tilsynet truer personalets helbred.

Et arbejdspres, der blandt andet har betydet, at patient-undersøgelser på Radiologisk Afdeling overskrider de maksimale svartider, mens patienter på akutafdelingen på Nykøbing F. sygehus på travle dage har måttet lade vandet i sengen, fordi der ikke har været ledige hænder til at hjælpe dem på toilettet.

Også Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus har for nylig fået et lignende påbud fra Arbejdstilsynet om at gøre noget ved arbejdspresset, fordi det truer de ansattes helbred.

- Det er en fuldstændig uholdbar situation, som vi som politikere på ingen måde kan leve med.

- Derfor ser vi også frem til, at sygehusledelserne i samarbejde med relevante fagpersoner kommer med løsninger. Både på den korte bane, man skal vurdere, om der skal flere på vagt, indføres nye arbejdsgange eller andre tiltag, der sikre arbejdsmiljøet nu og her. Og så på den lange bane, hvor man skal finde nogle løsninger, der er holdbare på sigt for vores ansatte på såvel som være med til at sikre, at vi har en god patientsikkerhed, siger Gitte Simoni.

Situationen på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus fik for nylig den øverste politiske ledelse i regionen til at gribe ind.

Det ligger lige nu ikke i kortene, at det samme vil ske på de to øvrige afdelinger, fortæller Gitte Simoni.

- Når de her sager kommer, så har vi en kvalitetsafdeling, der går ind og ser på, om de her forhold er til fare for patienternes sikkerhed. Der er jeg i dag (tirsdag,red.) blevet oplyst om, at det er der ikke. Så det har jeg tillid til.

- Men ud over det, så forventer jeg, at afdelingsleerne for løst de her problemer, så patientene kan være sikre på en værdig behandling, siger hun.

