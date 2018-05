Holbæk Sygehus fik for nylig påbud om at gøre noget ved den meget pressede hverdag på sygehusets medicinske afdeling. Nu viser det sig, at to afdelinger på Næstved og Nykøbing F. Sygehuse har fået fuldstændigt tilsvarende påbud. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Påbud: Patienter må tisse i sengen og stress truer ansattes helbred

Roskilde - 28. maj 2018 kl. 07:05 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Patienter, der risikerer at deres sygdomme udvikler sig, fordi de maksimale svartider på deres undersøgelser er blevet overskredet. Og patienter, der har måttet lade vandet i sengen, fordi der ikke har været ledige personale-hænder til at hjælpe dem på toilettet.

Det er ifølge Arbejdstilsynet et par af konsekvenserne af en meget presset hverdag for personalet på henholdsvis Radiologisk Afdeling på Næstved Sygehus og akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus.

Tilsynet har udstedt påbud til de to sygehuses ledelser, der til forveksling minder om det påbud, tilsynet gav Holbæk Sygehus' medicinske afdeling for nylig: Få styr på de store arbejdsmængder og tidspresset, for de ansatte risikerer at blive syge af det.

Radiologisk afdeling på Næstved sygehus har hver uge knapt 1400 patienter igennem røntgen- og ultralyds-undersøgelser, MR- og CT-scanninger.

Her betyder presset, at nogle undersøgelser af patienterne ikke bliver færdiggjort inden for den maksimale svartid. Det øger ifølge de ansatte risikoen for, at man ikke opdager »en fare eller noget akut i tide«.

Det afviser afdelingens ledelse blankt i rapporten.

Kun patienter, hvor ekstra ventetid er ufarligt, risikerer at vente for længe, lyder det.

Påbuddet skal efterkommes senest 1.juli. Sygehuset er også blevet pålagt at søge hjælp hos en »autoriseret rådgivningsvirksomhed«.

Avisen har forgæves forsøgt at få et interview med ledelsen på Næstved, Slagelse & Ringsted Sygehus om påbuddet. Indtil videre vil ledelsen kun kommentere påbuddet i en mail, indtil man har set effekterne af de initiativer, man har sat i gang for at komme problemerne til livs:

- Vi tager vores arbejdsmiljø meget alvorligt. Så vi er i sagens natur rigtig kede af, at personalet på Radiologisk afdeling har skulle arbejde under øget arbejdspres for at passe på vores patienter, at det er gået ud over arbejdsmiljøet på afdelingen. Det er vi i gang med at rette op på, skriver Trine Holgersen, vicedirektør på Næstved, Slagelse & Ringsted Sygehus.

På Nykøbing F. sygehus' akutafdeling, der ud over Lolland-Falster også dækker Vordingborg Kommune, har man haft store problemer med overbelægning.

Ud over, at patienter har måttet lade vandet i sengen, har travlheden blandt andet også betydet, at personalet ikke får dokumenteret alle målinger og prøver af patienter med blodforgiftning, ligesom patienter i flere tilfælde ikke har fået medicinlister med hjem.

Læs hele historien i DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske mandag.

