På tv i aften: Minkavlernes grand-old-man krydser klinger med Statsministeren

Roskilde - 12. november 2020 kl. 16:23 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Minkkatastrofen er nu så fuldkommen, at statsminister Mette Frederiksen i aften stiller op i Aftenshowet på DR1 for at forklare, hvorfor vi er endt, hvor vi er.

Med i studiet er en af de stærke mænd i dansk minkavl, Knud Vest fra Gundsømagle/Jyllinge.

- Det er minkavlerforeningen, som har bedt mig om at stille op. Jeg har arbejdet med det her i 50 år, både her hos mig selv, men også politisk, siger Knud Vest, som har været formand for Sjællandske Minkavlere i 27 år, præsident for de europæiske minkavlere og tidligere medlem af bestyrelsen i Copenhagen Fur og han har talt erhvervets sag politisk i blandt andet Bruxelles. I aften gælder det så statsministeren.

- Så må vi jo se, om hun har argumenterne i orden. Det synes jeg jo ikke, hun har, og det virker slet ikke til at baggrunden for beslutningen har været i orden eller baglandet har været med. Der har desværre ingen dialog været med erhvervet. Det er revolverpolitik, det der er gjort, siger Knud Vest og fortsætter;

- Hvis vi nu havde haft dialogen, så kunne vi sammen have sørget for tæt testning, og på den måde fjerne de syge farme, for der er ingen tvivl om, at opdages der sygdom på en besætning, så skal den væk. Men man har også helt glemt, at en meget, meget stor del af minkene havde været væk om 14 dage, fordi vi så ville have været i mål med årets aflivning, siger Knud Vest, som kalder regeringens måde at handle på for stats-kommunisme.

- Det er vel sådan at Østeuropa fungerede, staten traf en beslutning uden dialog og uden at have spurgt eksperter til råds, de vidste bedst. Lige nu virker det bare til at være en bekvemt mulighed for at slå verdens bedste minkerhverv ihjel, siger han.

Du kan se med på DR1 klokken 19.30 i aften.

