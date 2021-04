På tur langs Kamstrupstien i:En frodig ørkenvandring

Se billedserie I gamle dage lå der en brugsforening i bygningen på hjørnet af Knudsvej og Eriksvej. I det hele taget rummede bydelen flere butikker. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 09. april 2021 kl. 10:51 Af Tekst og foto: Jan Partoft

En nutidig gåtur ad Eriksvej fra Køgevej til Søndre Ringvej svarer ikke til den beskrivelse som lokalhistoriker Hans Rønø skrev i 1964, hvor turen ad Kamstrupstien, var en ørkenvandring af en bred kørevej mellem industribygninger og grusgrave. Tidligere havde det været en køn tur ad en smal sti.

Selv om en nutidig gåtur ikke kan fremvise samme ørkenvandring, kan Sven Erik Christensen fra Syd for banen, hjælpe fantasien lidt på vej, når han fortæller om områdets historie når han holder byvandring på strækningen.

Vandringen med Svend Erik Christensen begynder på hjørnet af Eriksvej og Knudsvej.

- Kamstrupstien gik oprindelig helt fra Kamstrup og til byen, dengang var Gl. Vor Frue kirke sognekirke for området syd for banen. Det ændrede sig først, da der kom en kirke i Vor Frue. I dag er stien delt op i tre: Eriksvej, Rabalderstræde og Kamstrupstien. Når der bliver bygget en bro over motorvejen kommer den til at hænge sammen igen.

- Her på hjørnet lå der tidligere en brugsforening i bygningen, der havde et stort opland syd på, så det var en rigtig blandet landhandel, fortæller han.

- Området var en selvstændig bydel med navnet Frederiksberg med egne butikker.

Industrigarverier

Butikkerne var ikke de eneste arbejdspladser, da der fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 1960'erne og 1960'erne lå flere virksomheder på strækningen, og første stop er i Rådhusparken bag den store røde boligblok.

- Roskilde har aldrig været en rigtig industriby, her har været slagterier, konservesfabrik og garverierne. Langs Kamstrupstien lå der tre store industrigarverier.

- Boligblokken har været funktionærboliger til FDB's garveri, hvis grund strakte sig helt ned til Køgevej, fortæller Svend Erik Christensen.

- Selve garveribygningen og de tre store haller er revet ned, og fabrikken havde også eget elværk, der også er revet ned selv om Roskilde Museum mente, at det burde bevares.

- Årsagen til at FDB havde et garveri var et ønske om at være selvforsynende med læder til foreningens skotøjsfabrik. Da den fabrik blev udkonkurreret af billige udenlandske sko i 1960'erne, lukkede garveriet også. Den store fabriksbygning, blev efterfølgende brugt af Civilforsvaret.

FDB solgte grunden til Roskilde Amt, der fik bygget Amtsgården op mod Køgevej.

Skærvefabrik

Bygningen der rummer Paramount og Lo Specchio på Eriksvej er efterhånden den eneste tilbageværende bygning af garverierne på Eriksvej. De øvrige er revet ned, i stedet er der bygget boliger. Under det store grønne område ved siden af Paramount og Lo Specchio, er jorden forurenet af rester fra garveriproduktionen. Planen for området er, at det skal være en del af en grøn kile, der strækker sig fra Rådhusparken til Roskilde Ring.

Roskilde Ring er da også næste stop på byvandringen.

- Oprindelig var det en grusgrav, og der lå en skærvefabrik som leverede skærver til DSB. Der var åbenbart mange store sten i gruset, der kunne knuses til skærver, fortæller Svend Erik Christensen.

- Grusgraven strakte sig helt over til det der i dag er Musicon.

Grusgraven og skærvefabrikken blev nedlagt i slutningen af 1940'erne og området blev købt af ostegrosser Tolstrup, der havde planer om boligbyggerier. De blev dog ikke realiseret.

- I stedet for kom der en motorbane i 1955 med navnet Roskilde Ring, den eksisterede kun til 1968, hvor den blev lukket på grund af støjen, siger Svend Erik Christensen.

- Beboerne i området klagede over den vedvarende støj, både fra løb og træning midt på ugen, men det hjalp dog ikke. Det var først, da en overlæge fra sygehuset klagede over støjen, at klagerne virkede.

Losseplads og betonfabrik

Strækningen der i dag bærer navnet Rabalderstræde var en del af Kamstrupstien før der blev gravet grus på området og siden en betonvarefabrik.

- Efter at grusgravningen blev stoppet, blev en stor del af området brugt til losseplads, siger Svend Erik Christensen.

- Det er derfor der stikker rør op fra jorden i Rabalder Parken, de er med til at leder metangasserne væk fra det gamle affald, der ligger i jorden.

- På en del af området blev der også etableret en betonvarefabrik, og den havde vokseværk så til sidst fyldte den hele det område, der i dag er Musicon. Betonvarefabrikkens navn var Unicon, og det er det navn, der er brygget videre på, da området blev udlagt til Roskildes Kreative bydel.

Musicon er en blandet bydel med erhverv og boliger, der endnu ikke er færdigudbygget. Men til gengæld var bydelen endestationen for byvandringen, der bød på langt flere historier, end der er nævnt her. Vil man have den fulde historie, er der en byvandring på Kamstrupstien igen onsdag 9. juni. Se mere på sydforbanen.dk.