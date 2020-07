På tomlen: Stoppesteder for blaffere på vej

Se billedserie Var det noget med et eller flere blafferstoppesteder i din by? Blaffernationen er på udkig efter byer og ildsjæle, som gerne vil få et mere formelt blaffernetværk. I Gundsømagle har landsbyrådet allerede set det som en mulighed for at hjælpe dem, som misser den ene bus i timen til byens S-togsstation i Veksø.

Samler du blaffere op? Ville du gøre det, hvis de stod ved et skilt, hvor der stod blafferstoppested?

Det tror den grønne iværksætter Carsten Theede på. Han har nu i fire år kæmpet for at få skilte sat op med blafferstoppesteder i Københavns Kommune, og nu er turen blandt andet kommet til Roskilde. Her er han i samarbejde med Roskilde Kommune, Region Sjælland og Movia gået i gang med at finde steder i kommunen, som kunne være fornuftige at lave til stoppesteder.

- Jeg håber på, at vi kan få 10, måske 15 blafferstoppesteder i kommunen. Det er et forsøg på at få en lidt mere organiseret form. Det virker som om, færre tager blaffere op i dag end i for eksempel 70'erne og 80'erne. Og så var tanken at få lavet nogle egentlige opsamlingssteder for at gøre det mere legitimt, siger Carsten Theede, som har blaffet i 16 år.

Godt til mindre byer

Det er specielt i de mindre byer, han tror, at konceptet kan vise sig gavnligt.

- Der er jo masser af byer, hvor bussen kører meget sjældent eller måske slet ikke. Her kunne det være et godt supplement. Så ved de lokale, hvor stederne er, og kigger lige, om der er nogen, som skal med, siger Carsten Theede, som p.t. også arbejder på at få en højskole baseret på bæredygtighed op at køre i Nordjylland.

Blafferstoppestederne er Carsten Theedes lille bidrag til at mindske trængslen på de danske veje. Men det er også mere end det.

- Det er lige så meget mødet. Det er hjælpen, og det er fællesskabet, som styrkes lokalt. Det kunne måske føre til, at nogle fik et mere fast samkørselsmønster. Mit håb er vel at gøre uformel samkørsel legitimt igen, siger Carsten Theede.

På nuværende tidspunkt må skiltene ikke blive sat op, hvor der i dag er busstoppesteder.

- Det er jo egentlig lidt skørt, for hvorfor lave yderligere infrastruktur? Det er der ingen, som er tjent med. Så det arbejder vi på at få ændret, men lige nu ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Faktum er, at der skal bruges »lommer« på cirka 10 meter, som blafferne kan stå ved, og bilerne holde ind ved.

Interesse fra byer

Skulle Carsten Theede være heldig at finde et par landsbyer, som vil være med, så kunne han forestille sig, at der bliver holdt en workshop i byerne, formentlig i september eller oktober.

Om det bliver nødvendigt, er ikke til at sige. Den første landsby har vist interesse for skiltene med blafferstoppesteder. Det er i Gundsømagle, hvor byens busforbindelse til S-togsstationen i Veksø syv kilometer væk ifølge landsbyrådsformand Palle Gram er utilstrækkelig.

- Vi har en bus en gang i timen, og om aftenerne og i weekenden er det endnu mere håbløst. Vi synes, at det her er en god idé, som vi skal arbejde videre med, men det skal ikke forringe vores busforbindelser. Vi er en af de byer i kommunen, som står forrest i køen til at få bedre forbindelser, det skal vi ikke miste. Men vi kunne da se et stoppested ved kirken og et ved forsamlingshuset. Der er god plads til at samle op, siger Palle Gram:

- Jeg tror, et mere formelt system vil være godt. Det virker som om, at folk er lidt mere bange for hinanden i dag end tidligere, og her kunne man måske gøre samkørsel lidt mere legitim, siger landsbyrådsformanden.

Også i Viby har personer henvendt sig til Carsten Theede for at høre nærmere om ordningen.

Skulle man være en ildsjæl fra et område, hvor bussen sjældent kommer, og hvor et blafferstoppested-skilt kunne være til gavn, så er man meget velkommen til at kontakte Carsten Theede på mailen carsten@blaffernationen.dk.