Se billedserie Ridelejr er rigtig mange pigers højdepunkt i en lang sommerferie, og i Roskilde Rideklub har man i år udover ridningen lagt vægt på, at pigerne også selv får motion og redskaber til at håndtere det mentale ved ridningen - redskaber, som pigerne kan bruge også uden for rideskolen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

På ridelejren er det ikke kun hesten, der får motion

Roskilde - 10. juli 2020 kl. 13:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvilken hesteinteresseret kvinde husker ikke tilbage på ridelejrene som et af sommerens helt store højdepunkter? Det var der, hvor der blev knyttet tætte bånd til både hesteveninder og ponyer.

Sådan er det stadig. Men ridelejrene udvikler sig faktisk også. I år har Roskilde Rideklub teamet op med Danmarks Idrætsforbund, så der udover fokus på ridningen også bliver lagt vægt på, at de 17 piger, der deltager i denne uges ridelejr, styrker sig selv. Det sker gennem både fokus på styrketræning, konditræning og mentaltræning.

- Jeg har fået nogle redskaber til holde mit fokus. Jeg kunne godt sidde på hesten og tænke på alt muligt fra min hverdag, men gør jeg det, så bliver mit arbejde med hesten ikke lige så godt. Så jeg tror, jeg kan bruge det, måske også uden for ridningen, siger 13-årige Norma Aadal Andersen.

Hensigten med træningen er nemlig også gøre pigerne klar, hvis de vil prøve kræfter med andre idrætsgrene - men pigerne på ridelejren tror nu ikke, de slipper ridningen.

Rebekka Krogh Nielsen, 15, har redet i Roskilde Rideklub i cirka tre år, og det lader ikke til at stoppe lige med det samme.

- Jeg kan godt være her seks timer, når jeg har halvpart. Så ordner jeg boks, hygger med venner og med hesten, når altså ikke jeg rider. Og på lejren har vi talt om, hvordan vi får vores socialliv til at hænge sammen med en sport, som kræver så meget. Jeg har veninder uden for ridningen, og nogle gange må man prioritere dem og andre gange ridningen, siger Rebekka Krogh Nielsen.

Den fysiske træning på lejren har blandt andet bestået af en løbetur den ene dag, og en anden dag blev der varmet op med en gymnastikinstruktør, inden pigerne fik lov at prøve voltigering.

Men naturligvis har der været mest fokus på pigernes store passion, ridningen, hvad enten det er dressur, spring eller terrænridning.

- Og så har vi jo set dem bruge deres krop uden hest. Nogle gange bliver ridebanen lavet om til en springbane for pigerne, og så okser de rundt og tager tid for at se, hvem der kommer hurtigst gennem banen, fortæller træner Ida Benzon, som også beretter om striglekonkurrence, hestequiz, kæphesteridning, rundbold og natløb.

For Rikke Johansen fra Roskilde Rideklub er det forhåbningen, at ridecampen og klubbens generelle fokus på at skabe sunde og hele ryttere giver pigerne redskaber, de kan bruge i alle aspekter af deres liv.

- Vi arbejder på at gøre pigerne så gode, som de kan blive med de forudsætninger, de har. Det er jo ikke alle, der har talentet til at blive eliteryttere eller en mor eller far, som køber en hest til en halv million. Derfor skal de have redskaber med, som de kan bruge, hvis de fx når til at skifte sportsgren. Vores mål er at holde dem i foreningsidrætten, siger Rikke Johansen.

