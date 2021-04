I Roskilde-hallerne gennemføres på mandag en storstilet test for at se, hvor mange corona-vaccinationer man maksimalt kan gennemføre på én dag.

På prøve i Roskilde-hallerne: Stress-test med vaccination

Her vil man sætte maksimalt mandskab ind gennem otte timer, hvor målet er at få i alt 3.000 mennesker vaccineret. Formålet med denne øvelse er at teste systemet igennem, så man er klar til at sætte fuld fart på og bruge kapaciteten fuldt ud, når der efterhånden kommere mere vaccine, som gør dette muligt.