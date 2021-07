- Jeg vidste ikke, hvad jeg ville være. Jeg havde ikke lyst til mere skole. Det virkede bare så ligegyldigt. Jeg har fundet troen på mig selv, og jeg elsker at gøre de ældre glade, lyder det fra Cilla Jensen. Foto: Anders Ole Olsen

På plejecenteret fandt Cilla endelig sine Pippi-kræfter

Roskilde - 11. juli 2021 kl. 16:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Cilla Jensen stiller bakken med mad på bordet. I stolen overfor sidder Anny Højberg Juhl, hun er beboer på plejecenteret Himmelev Gl. Præstegård.

Cilla Jensen smiler, og de to snakker sammen. I 11 måneder har Cilla Jensen været en del af teamet på plejecenteret. Det var ikke noget, hun havde turdet drømme om for 12 måneder siden.

- Jeg var bare på tværs. Jeg manglede mening med livet, med at gå i skole, med at gå på arbejde, fortæller hun lidt forsigtigt, men dog med et smil på læben og øjne, som stråler.

Cilla Jensen (tv) har haft det svært med opvækst, familie og skole. Efter 11 måneder i praktik på plejecenteret Himmelev Gl. Præstegård er hun endelig klar. Nu vil hun læse til sosu-hjælper.

Svært udgangspunkt Folkeskolen fik hun afsluttet på STU på Kohinoor, produktionsskolen i Glim. Selv med det papir tegnede fremtiden ikke alt for lys, for Cilla Jensen manglede meningen med det hele efter en meget svær opvækst. Men så skete der noget. Hendes vejleder på skolen, Søren Krabbe, fik kontakt til Himmelev Gl. Præstegård og Lise Lotte Lunde, plejecenterets mentor for nye medarbejdere.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad vi har gjort for at lykkes. Men sjældent har jeg set en ung kvinde starte med så svært et udgangspunkt og nu bare stråle. Cilla har virkelig fundet sine Pippi-kræfter, efter hun er startet her. Jeg tror bare, vi har mødt Cilla, hvor hun var, stillet krav der passede til hendes niveau og vist hende, at det hun kan har værdi for andre, siger Lise Lotte Lunde.

Søren Krabbe fra produktionsskolen Kohinoor i Glim hjalp Cilla Jensen til en praktikplads på plejecenteret Himmelev Gl. Præstegård, hvor vejleder Lise Lotte Lunde forstod at gribe Cilla Jensen og få hende til at opleve glæden ved at skabe noget, som er til gavn for andre.

Drømmer igen Cilla Jensen taler nu gerne glad og længe om det at være i arbejde.

- Det var mærkeligt til at begynde med. Nu giver det mig en glæde. Jeg har jo ikke gået rigtig i skole i mange år. Der har ikke været brug for mig. Men det er der her, og glæden ved at se beboerne være glade og snakke med dem gør, at jeg har ændret mit liv, siger hun.

Nu bor hun i ungdomsbolig i Roskilde, og lige om lidt tager hun det næste store skridt i livet. Cilla begynder på uddannelsen til sosu-hjælper.

- Jeg har aldrig drømt om, hvad jeg ville være. Det har mit liv ikke givet plads til. Da jeg var helt lille, ville jeg nok gerne være dyrelæge, lige som alle de andre piger. Men de sidste mange år har jeg ikke drømt om noget. Nu er jeg virkelig spændt på at komme på skole igen, siger hun.

Står tidligt op Ifølge Søren Krabbe ender 10-20 procent af eleverne, som er på STU, med at komme ud i job og/eller uddannelse, og Cilla Jensen er en af de solstråler.

- De unge på STU-uddannelsen har ofte meget komplekse problemer, og de har svært ved at finde sig selv og komme ud på den anden side til noget mere meningsfyldt. Men det er lykkedes for Cilla, og jeg er bare så glad på hendes vegne, siger Søren Krabbe.

Og Cilla Jensen har selv mærket store forandringer.

- Jeg møder klokken syv. Før havde jeg svært ved at være til noget før klokken ni eller 10. Nu bader jeg de ældre, hjælper med medicin, toiletbesøg, spisning, informere om aktiviteter og sørger for, at de kommer til banko, stolegymnastik eller hvad de nu skal afsted til. De bliver bare så glade.

En helt anden kvinde Lise Lotte Lunde smiler og griner af det, hun hører Cilla fortælle.

- I dag arbejder hun selvstændigt. Når jeg hører hende spørge, om ikke hun kan få en aftenvagt, inden hun stopper, eller når hun taler om, at hun gerne vil ud og opleve, hvordan det er at arbejde på andre plejecentre, så er hun en helt anden sikker kvinde, end hun var, da hun trådte ind ad døren hos os. Jeg synes, Cilla er et rigtig godt eksempel på, at selv om livet er noget møg, så kan man altså godt skabe sig en god tilværelse, hvor man er til gavn for samfundet. Men vigtigst af alt, at man er glad for og til gavn for sig selv, siger Lise Lotte Lunde.

Anny Højberg Juhl er en af de beboere på Himmelev Gl. Præstegård, som Cilla Jensen hjælper til daglig, og selv om det er arbejde, så husker de to, at det også skal være sjovt.

Helt nyt For 11 måneder siden var der ikke meget i Cillas liv, som gav mening, og svaret var altid »det ved jeg ikke«. Men det er slut nu.

- Jeg ved jo godt, hvad jeg vil nu. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før.

Cilla slipper i øvrigt ikke Himmelev Gl. Præstegård helt. Eller også er det måske omvendt. Hun er nemlig efter de 11 måneder i praktik blevet ansat på timeløn, så det skal hun kombinere med skolen.

- Nu kan jeg jo meget af jobbet, så det vil nok være godt at få papir på det, smiler hun.